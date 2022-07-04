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Путін не довіряє своїм генералам: захопленням Лисичанська керували одразу два командири - ISW

4 липня 2022, 06:46

Те, що два високопоставлених російських командира керували військовими діями в районі Лисичанська, свідчить про те, що Путін не довіряє молодшим офіцерам.

​ Олександр Лапін і Сергій Суворікін керували захопленням Лисичанська ​
​ Олександр Лапін та Сергій Суворікін керували захопленням Лисичанська / Фото Вікіпедія

Російські окупаційні війська захопили адміністративні кордони Луганської області після виведення захисників України з Лисичанська та прилеглих населених пунктів. Російські пропагандисти похвалилися, що за "успіхи" відповідальні два командири угруповань окупантів - командувач центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін і командувач повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін.

Як пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW), російські загарбники "убезпечили" для себе кордон Луганської області, але осередки українського опору залишаються в Лисичанську і навколо нього.

Повідомляється, що два "високопоставлених" російських командира несуть відповідальність за тактичні дії в районі Лисичанська. Зокрема, за оточення міста і району на захід від нього відповідали Лапін і Суворікін.

"Участь двох таких офіцерів в одній операції на невеликій ділянці фронту є примітним та, імовірно, вказує на те значення, яке глава Росії Володимир Путін надавав забезпеченню безпеки Лисичанська і кордону Луганської області, а також на його недовіру до молодших офіцерів", – вважають в ISW.

Яке місто стане наступною метою окупантів

За словами експертів ISW, армія РФ не повністю, як стверджував міністр оборони РФ Сергій Шойгу, "очистила" Лисичанськ. Окупанти все ще ведуть бої в межах міста, намагаючись "розгромити" українські сили, які чинять опір .

"Але виведення українських військ означає, що російські сили майже напевно завершать свої операції з розмінування відносно швидко. Найімовірніше, наступного разу вони наступатимуть на Сіверськ, хоча замість цього або одночасно з ним вони можуть почати серйозніші атаки на Бахмут або Слов'янськ. ЗСУ, імовірно, продовжать бойовий відхід до траси E40, яка проходить від Слов'янська через Бахмут до Дебальцевого", – припустили в ISW.

РФ захопила всю територію Луганської області
РФ захопила всю територію Луганської області. Названо наступну мету РФ / understandingwar.org

Захоплення Лисичанська військами РФ

Вранці 3 липня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, російські окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська Луганської області. Адміністративні будівлі міста зруйновані повністю.

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ ухвалили рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено залишити місто.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.

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