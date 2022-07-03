"Все повернемо": у ЗСУ назвали головну причину відведення військ з Лисичанська

Подробиці відходу ЗСУ з Лисичанська / Фото УНІАН

У Збройних силах України прокоментували відведення бійців ЗСУ з Лисичанська Луганської області.

У зв'язку з перевагою ворога в чисельності піхоти, артилерії і снарядів до неї, а також для збереження життя українських військових було прийнято рішення покинути місто, підкреслили у Збройних силах України.

"Багато хто може побачити в цьому зраду. Але, варто розуміти реальний стан справ. У РФ серйозна перевага в чисельності піхоти і в артилерії. А головне снарядів до неї. Ми бережемо наших воїнів, і не робимо як Росія, яка закидає м'ясом кожен напрямок на смерть", - зазначили українські військові.

Крім того, бійці ЗСУ пояснили, що після захоплення військовими РФ Золотарівки, майже замкнулося кільце навколо міста:

"І якби наші воїни звідти не вийшли, повторився б Іловайськ. А так, ми зберегли техніку, і головне - життя наших воїнів. Тому зрозумійте це. Все повернемо, все відбудуємо. P. S. А ті, хто шукає зраду - може піти на росканали і там можете разом порадіти. Але радіти доведеться недовго", - додали в ЗСУ.

Ситуація в Лисичанську

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович 2 червня попереджав про дуже складну ситуацію в Лисичанську. Тоді, за його словами, окупанти РФ були на південних околицях міста і ще не потрапили в центр Лисичанська.

У неділю вранці, 3 липня, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що російські окупаційні війська продовжують рухатися і закріплюватися в Лисичанську. Адміністративні будівлі міста повністю зруйновані.

У пресі Росії 3 липня повідомили, що глава Міноборони Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну про те, що російські війська, мовляв, виконали завдання по окупації Луганської області України. Там стверджували про взяття загарбниками під контроль Лисичанська.

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