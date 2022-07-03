УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Все повернемо": у ЗСУ назвали головну причину відведення військ з Лисичанська

3 липня 2022, 21:58

У РФ серйозна перевага в чисельності піхоти і в артилерії, підкреслили в ЗСУ.

війна в Україні, ЗСУ
Подробиці відходу ЗСУ з Лисичанська / Фото УНІАН

У Збройних силах України прокоментували відведення бійців ЗСУ з Лисичанська Луганської області.

У зв'язку з перевагою ворога в чисельності піхоти, артилерії і снарядів до неї, а також для збереження життя українських військових було прийнято рішення покинути місто, підкреслили у Збройних силах України.

"Багато хто може побачити в цьому зраду. Але, варто розуміти реальний стан справ. У РФ серйозна перевага в чисельності піхоти і в артилерії. А головне снарядів до неї. Ми бережемо наших воїнів, і не робимо як Росія, яка закидає м'ясом кожен напрямок на смерть", - зазначили українські військові.

Крім того, бійці ЗСУ пояснили, що після захоплення військовими РФ Золотарівки, майже замкнулося кільце навколо міста:

"І якби наші воїни звідти не вийшли, повторився б Іловайськ. А так, ми зберегли техніку, і головне - життя наших воїнів. Тому зрозумійте це. Все повернемо, все відбудуємо. P. S. А ті, хто шукає зраду - може піти на росканали і там можете разом порадіти. Але радіти доведеться недовго", - додали в ЗСУ.

false

Ситуація в Лисичанську

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович 2 червня попереджав про дуже складну ситуацію в Лисичанську. Тоді, за його словами, окупанти РФ були на південних околицях міста і ще не потрапили в центр Лисичанська.

У неділю вранці, 3 липня, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що російські окупаційні війська продовжують рухатися і закріплюватися в Лисичанську. Адміністративні будівлі міста повністю зруйновані.

У пресі Росії 3 липня повідомили, що глава Міноборони Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну про те, що російські війська, мовляв, виконали завдання по окупації Луганської області України. Там стверджували про взяття загарбниками під контроль Лисичанська.

читайте такожЗСУ відбили штурм РФ під Бахмутом: ворог відступив з великими втратами

Дивіться онлайн новини Донбасу

Читайте ще:

новини Луганська Лисичанськ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:54

"Стовідсоткові санкції": Зеленський зажадав жорстко притиснути оточення Путіна

22:30

Прикмети на 7 липня: що не можна робити на Івана Купала і як не потрапити в бідуВідео

22:23

"Брали голими руками": експерт пояснив, чому Енергодар окупанти РФ взяли без боюВідео

21:58

"Все повернемо": у ЗСУ назвали головну причину відведення військ з ЛисичанськаВідео

21:40

Одні руїни: українські військові показали випалене село після приходу окупантівВідео

Реклама
21:24

Аеродром окупантів стерли в порошок: деталі удару по позиціях РФ під МелітополемВідео

21:01

Путіна чекає "гарячий" прийом на саміті G20Відео

20:53

У Зеленського жорстко прокоментували пропозицію Кремля щодо переговорів України з РФВідео

20:33

Зеленський різко відповів на слова Лукашенка про "братню Росію"Відео

20:30

Війська РФ можуть захопити всю Луганську область – ЗеленськийВідео

20:29

Перерізано канал перекидання зброї РФ: під Мелітополем підірвали залізничний містВідео

20:10

Прикмети на 5 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:06

Армія України після важких боїв ухвалила рішення вийти з Лисичанська – ГенштабВідео

20:01

Скільки Україна витрачає на місяць на ЗСУ: названо колосальні сумиВідео

19:56

Окупанти форсували Сіверський Донець і захопили селище на Лисичанському напрямку

19:39

"Карма" і "божий промисел": в ОП потролили скарги РФ на "хлопки" в прикордонних містахВідео

19:00

Армія України контрнаступає на Херсон: війська РФ скупчилися в центрі міста і готуються до оборониВідео

18:59

ЗСУ відбили штурм РФ під Бахмутом: ворог відступив з великими втратами

18:34

Захопили трофей під час штурму: бійці ЗСУ віджали в окупантів новітню БМПВідео

18:27

Лукашенко може влаштувати Путіну неприємний сюрпризПоглядВідео

Реклама
18:23

Роль Білорусі у війні "давно визначена": Лукашенко знову заговорив про "братню Росію"Відео

18:20

Івана Купала 2022: ворожіння на любов, віщий сон і гроші

18:03

ЗСУ перейдуть у контрнаступ, звільнять Херсон і проведуть спецоперацію у Росії – АрестовичВідео

18:01

Гороскоп на сьогодні 3 липня 2022: Тільцям - важлива інформація, Ракам - неприємна розмова, Стрільцям - грошіВідео

17:57

РФ вбила 6 осіб, у тому числі дитину: деталі ракетного удару по Слов'янськуВідео

17:48

В Україні дозволять виїжджати за кордон ще кільком категоріям чоловіківВідео

17:27

"РФ знищує українців на своїй території": деталі загибелі сім'ї з-під ХарковаВідео

16:59

П'яні командири РФ відкрили вогонь по своїх: окупанти розповіли про свавілляВідео

16:56

Якщо буде "Мінськ" або "Мюнхен", Путін знову рушить свої війська на Україну – МЗС БританіїВідео

16:29

Україні світить пів трильйона євро на відновлення: в ЄС готують амбітний планВідео

16:06

"Жалюгідне видовище": співачка Волочкова зганьбилася, виступаючи в російському селі

16:04

Ядерні погрози Путіна: чи перетвориться третя світова війна на першу ядернуПогляд

15:58

Шольц анонсував гарантії безпеки для України та назвав головну умовуВідео

15:58

"Україна повинна погодитися на умови Путіна": у Кремлі запропонували Києву сісти за стіл переговорівВідео

15:57

"Накричали і відправили назад": відому ведучу не пустили назад в УкраїнуВідео

15:45

Битву за Донбас не закінчено, Україна накопичить важку зброю і звільнить свої землі - МіноборониВідео

15:40

Прикмети на 4 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:38

"Грає роль приниженого": дослідник пропаганди пояснив відхилення Путіна

15:29

Багато вбитих і поранених: РФ накрила Слов'янськ потужним вогнем з РСЗВВідео

15:27

Відцвіли півонії - що робити далі: поради садівникамВідео

Реклама
15:20

Найсмачніші мариновані помідори: неймовірно швидкий рецептВідео

15:17

У Росії не чекають: Галкін Покинув Ізраїль слідом за Аллою ПугачовоюВідео

14:54

"Путіна підтискає час": експерт назвав терміни закінчення війни в УкраїніВідео

14:51

Лисичанськ не впав, армія РФ не взяла місто під повний контроль - радник глави МіноборониФотоВідео

14:42

Україну атакують холодні зливи і налетить шторм: синоптики назвали датиВідео

14:31

"Глибоке замороження" війни можливе після захоплення РФ Донбасу - британський генералВідео

14:25

У Росії відмовляються лагодити техніку: війська окупантів пропивають запчастини та агрегати - ГУРВідео

14:24

Шойгу відзвітував Путіну про повну окупацію Луганської областіФотоВідео

14:03

"Привласнити наш борщ не можна": Клопотенко відповів на "хотілки" ЗахаровоїВідео

13:33

Сирійську тактику готуються застосовувати в Україні: генерал розповів про "обезбашених командувачів" РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти