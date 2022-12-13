Окупації Маріуполя можна було уникнути: військовий розповів деталі захоплення міста

Російські військові мали перевагу у кількості живої сили та розбивали українські позиції авіацією.

Окупації Маріуполя можна було уникнути / Колаж фото Михайло Блащук

Російським окупантам не вдалося б захопити Маріуполь, якби ворог не гатив постійно авіацією по позиціях українських захисників. Про це в інтерв’ю Главреду розповів український військовий 1-го окремого батальйону Морської піхоти 36 бригади Військово-морських сил ЗС України Михайло Блащук, який з першого дня повномасштабної війни захищав місто від росіян.

Українським військовим критично не вистачало артилерії, бойових комплектів, а також озброєння, яке могло б збивати ворожі літаки та вертольоти.

"Якби було більше артилерії, то, можливо, все було б добре. І якби зовсім не було їхньої авіації, тому що авіація їхня працювала 24/7, вони дуже бомбили і скидали кожну хвилину. Якби її не було, то нічого у них не вийшло б. Ми б їх своєю малою кількістю, своїми батальйонами вичавили б звідти. А через те, що в них була артилерія та авіація, то наші автомати з гранатометами і джавелінами працювали добре тільки проти БТРа або танка", - сказав Михайло Блащук.

Він додав, що через перевагу ворога у військовій техніці та живій силі, окупанти змогли взяти українських військових у кільце, що не дало їм змогу потужно прогнати росіян.

"Можна було б, мені здається, цього уникнути. Якби у нас було більше БК (бойових комплектів - Главред), був підвіз, якби нас не взяли в кільце, було б все добре. Але в нас так сталося, що нас взяли в кільце. Я не знаю, як це трапилось, але якби цього не сталося, ми б ще досі там би стояли. За першим пішло друге кільце, за другим пішло третє. До нас, наскільки я знаю, два батальйони проривались, там були мої друзі, я знав, що вони йдуть до нас на допомогу, але вони не доходили до нас, їх розбивали", - пояснив військовий.

Хто такий Михайло Блащук Михайло Блащук - український військовий 1-го окремого батальйону Морської піхоти 36 бригади Військово-морських сил ЗС України. Від початку повномасштабної війни захищав Маріуполь. У квітні 2022 року потрапив у російський полон, де пробув понад 7 місяців.

Нагадаємо, в Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення. В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж. За кермом перебував військовий чиновник.

Як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що 6 грудня потужні вибухи прогриміли в Мелітополі в районі аеродрому. Потім стало відомо про вибухи в мікрорайоні "Дроби" на проспекті 50-річчя Перемоги. Від вибухової хвилі в будинках повилітали вікна.

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