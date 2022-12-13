"Зі складу лишилось троє людей": захисник розповів про великі втрати ЗСУ у Маріуполі

Російські окупанти "накривали" позиції українських військових мінометами, "Градами" та авіацією.

Український військовий про втрати ЗСУ у Маріуполі / Колаж фото Михайло Блащук, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Російські окупанти стягнули велику кількість військової техніки та живої сили для того, щоб захопити Маріуполь у Донецькій області. Вони і вдень, і вночі обстрілювали позиції українських військових з "Градів", великокаліберних мінометів, танків та авіації. У перші тижні війни ЗСУ втратили у Маріуполі велику кількість захисників. Про це в інтерв’ю Главреду розповів український військовий 1-го окремого батальйону Морської піхоти 36 бригади Військово-морських сил ЗС України Михайло Блащук, який з першого дня повномасштабної війни захищав місто від росіян.

Військовий пригадав, як саме розпочиналась кривава війна у Маріуполі.

"Це була 3-тя ночі з 23 на 24 (лютого 2022 року – Главред). По наших позиціях почали працювати "Гради". Я стояв зі своїм побратимом, на жаль, він загинув, але на той момент ми з ним стояли, нас дуже "плотно" почали обсипати тими мінами, "Градами", - розповів Михайло Блащук.

Саме у той момент морський піхотинець зрозумів, що почалася справжня війна.

"Найперше відчуття в мене було - це великий викид адреналіну. Було незрозуміло, де це я, що це я. Але коли вже були настанови командирів, ми зрозуміли, що серйозна війна почалась", - пригадав Блащук.

Тоді у бік українських військових просувались ворожі танки та піхота. Захисникам доводилось постійно пересуватись, щоб вберегти особовий склад.

"Сусідню нашу позицію вже розбили, тоді з усього складу залишилось троє людей живих, вони десь відступали, але їх взяли в полон і вже почали на нас наступати. Тоді було 2 танки і 2 бехи (БМП – Главред), і почала піхота на нас йти. Але наша артилерія трішки попрацювала, трішки їх відкинули. Наш командир зібрав нас і сказав: "Хлопці, ми будемо стояти до останнього", - додав Михайло.

Військовий розповів про день, коли йому довелося втратити своїх друзів. Тоді Михайло вже прощався зі своїм життям.

"У той день розбили весь мій взвод, мого командира відділення було дуже сильно поранено. Мого найкращого друга, який від самого початку був зі мною, його на моїх очах убили і мого другого партнера по зброї також на моїх очах застрелили … Тоді не було якогось відчуття, що хочеться жити. Тоді ми вже стояли для того, щоб стояли.

Коли я стояв, а біля мене лежали мої друзі, я в той момент не задумувався про те, що мене ще чекають вдома батьки, рідні – сестра, батько, мати", - пригадує Михайло Блащук.

Морський піхотинець зізнався, того дня він був переконаний, що доживає останні години свого життя.

Хто такий Михайло Блащук Михайло Блащук - український військовий 1-го окремого батальйону Морської піхоти 36 бригади Військово-морських сил ЗС України. Від початку повномасштабної війни захищав Маріуполь. У квітні 2022 року потрапив у російський полон, де пробув понад 7 місяців.

Нагадаємо, український військовий Михайло Блащук переконаний, що окупанти не змогли б захопити Маріуполь, якби у бійців ЗСУ було достатньо важкого озброєння. Також він зазначив, що серйозні проблеми на фронті утворилися саме через російську авіацію, яка працювала 24/7.

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