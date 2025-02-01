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Взяти Куп'янськ в оточення: ворог під Харковом атакує із трьох напрямків - ISW

Даяна Швець
1 лютого 2025, 11:11
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В оточенні Куп’янська беруть участь частини 1-ї гвардійської танкової армії, які намагаються розширити виступ на південь від міста та чинити тиск на Борову.
ВСУ, Оскол
Росія зосередила війська біля Куп’янська / колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap

Ключове з аналізу ISW:

  • Росія активізувала наступ на Куп’янськ та хоче оточити місто
  • Окупанти не змогли форсувати річку Оскіл

Російські війська активізували наступальні дії на північ від Куп’янська в Харківській області, проте поки що невідомо, чи вдасться їм оточити та захопити місто. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, армія РФ веде наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, а також посилює атаки біля Дворічної. Геолокаційні дані свідчать, що 30-31 січня росіяни незначно просунулися у цьому районі.

відео дня

Зокрема, ворог мав частковий успіх на північ від Дворічної, поблизу села Западне та вздовж західного берега річки Оскіл. Водночас Міноборони РФ заявляє про захоплення Дворічної та Новомлинська, проте ISW не підтверджує ці дані.

Російські підрозділи, які беруть участь у наступі

Наступ на Куп’янському напрямку веде 6-та загальновійськова армія (Ленінградський військовий округ). Український військовий експерт Костянтин Машовець повідомляє, що до атак залучені 69-та мотострілецька дивізія, Добровольчий корпус РФ та 2-га бригада спецназу. Також до району Дворічної перекинута артилерія 6-го армійського корпусу, зокрема 9-та артилерійська бригада.

Російські війська атакують Дворічну з півдня, вийшли на трасу Р-79 Дворічна-Куп’янськ і намагаються просунутися до Кіндрашівки, прагнучи обійти село Западне. Таким чином росіяни намагаються оточити Куп'янськ.

"Російські військові, схоже, не мають значних незадіяних резервів, які можна було б спрямувати на ці зусилля. Однак російське військове командування може бути готове передислокувати передові підрозділи з інших ділянок фронту, щоб використати будь-які значні тактичні переваги в районі Дворічної-Куп'янська", - йдеться у звіті ISW.

В оточенні Куп’янська беруть участь частини 1-ї гвардійської танкової армії (Московський військовий округ), які намагаються розширити виступ на південь від міста та чинити тиск на Борову.

Форсування річки Оскіл окупантами

річка Оскіл
Річка Оскіл / інфографіка - Главред

Попри активні атаки, росіянам не вдалося просунутися у районі Котлярівки. Ворог також діє на ділянці Колісниківка-Кругляківка-Загризове, але поки що не зміг форсувати річку Оскіл.

"Просування російських військ за річку Оскіл і подальше просування в районі Дворічної, є необхідним першим кроком у російських зусиллях з оточення Куп'янська з північного та південного заходу. Однак річка Оскіл, ймовірно, буде продовжуватиме стримувати подальше просування росіян на захід від Кругляківського виступу", - йдеться у звіті Інституту.

Крім того, частини 1-го армійського корпусу ведуть бої поблизу Лозової та Зеленого Гаю, намагаючись розширити південний фланг та просунутися у бік Борової.

"Наразі незрозуміло, чи зможуть підрозділи 1-го АК здійснити дві одночасні оперативні спроби наступу на Борову і форсування річки Оскіл для підтримки російських зусиль з оточення Куп'янська", - констатують в Інституті вивчення війни.

Ситуація на Харківщині - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на DeepState, росіяни знову зайняли Новомлинськ у Куп'янському районі. Так, російські війська продовжують поступове просування до Дворічної.

Всіма силами РФ намагається прорвати оборону ЗСУ під Куп'янськом. Ворог атакує, здійснюючи мінімум по 2-3 штурмові дії на добу.

Також на Куп’янському напрямку ворог хоче зруйнувати переправу. Таким чином агресори ускладнили доставку гуманітарних вантажів та евакуаційних заходів.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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