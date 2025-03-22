"Погана новина для України": ЗМІ дізналися про втрати ЗСУ під Курськом

Для України такі втрати танків нетипові.

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ЗСУ в Курській області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, DeepState

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Скільки танків втратили РФ і Україна під час Курської операції

Загальні втрати танків за час вторгнення РФ

Під час Курської операції втрати техніки Сил оборони України були майже такими ж, як і втрати російської армії.

Військовий оглядач Девід Акс у статті на Forbes зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення OSINT-аналітики Oryx підтвердили за фото та відео знищення щонайменше 3200 російських танків.

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За той самий час Україна втратила близько 950 танків - співвідношення втрат за цим видом техніки становить 3,4 до 1 на користь України.

Під час Курської операції росіяни втратили 66 танків, а українці - 55. Таким чином, співвідношення склало всього лише 1,2 до 1 на користь України.

"Це погана новина для України... Росіяни зробили все, що могли, вибивши або захопивши більше танків, ніж українці могли собі дозволити втратити", - пише експерт.

Посилаючись на нещодавній звіт української аналітичної групи Frontelligence Insight, оглядач наголошує, що Україна не може дозволити собі втрат 1 до 1 у війні з Росією, яка має втричі більше населення і значно більше всіх видів ресурсів. Щоб російська армія деградувала швидше за українську, втрати мають бути принаймні 3 до 1 на користь України.

Також оглядач зауважив, що Росія змушена покладатися на радянські запаси старих танків 1960-х і навіть 1950-х років, а також на незначні обсяги нового виробництва, оскільки втратила за період вторгнення майже всі танки. Натомість Україна поступово омолоджує свій танковий парк за рахунок поставок від західних партнерів.

Ситуація в Курській області - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп видав заяву про те, що тисячі українських військових нібито перебувають у повному російському оточенні. Після таких чуток у Генштабі ЗСУ пояснили, що насправді відбувається в Курській області.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї мети. Глава держави пояснив, чого вдалося досягти.

Експерт Михайло Шейтельман відповів, чи може Україна добровільно віддати частину Курської області в обмін на виведення російських військ із Харківської області. Так він прокоментував можливість обміну територіями між Україною та Росією.

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