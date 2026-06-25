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Гривня раптово полетіла вниз: новий курс валют на 26 червня

Руслана Заклінська
25 червня 2026, 16:37
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НБУ підняв курс усіх основних валют на кінець тижня.
Гривня раптово полетіла вниз: новий курс валют на 26 червня
Курс валют на 26 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який офіційний курс валют встановив НБУ на 26 червня
  • Як змінився курс євро
  • Який курс польського злотого встановив Нацбанк

На п'ятницю, 26 червня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Порівняно з попереднім банківським днем долар США, євро та польський злотий подорожчали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 26 червня встановлено на рівні 44,92 грн/дол. У порівнянні з четвергом американська валюта додала близько п'ять копійок.

відео дня

Курс євро

Європейська валюта також продемонструвала незначне зростання. На п'ятницю НБУ встановив курс євро на рівні 50,92 грн/євро. Порівняно з попереднім днем євро подорожчав майже на чотири копійки.

Курс злотого

Польський злотий також зріс у ціні. Офіційний курс встановлено на рівні 11,88 грн/злотий. У порівнянні з четвергом польська валюта додала менше ніж одну копійку, що свідчить про незначні коливання на валютному ринку.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара до кінця 2026 року - прогноз експерта

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов розповів Главреду, що протягом другого півріччя 2026 року валютні коливання в Україні залишатимуться прогнозованими, а курс долара може зрости до 46,5 грн/дол.

"Для банківського сектору курсова стабільність має фундаментальне значення. Вона впливає на очікування вкладників, рішення позичальників, вартість імпортного обладнання, інвестиційну активність бізнесу та загальну довіру до гривневих інструментів", - зазначив він.

Водночас експерт зазначив, що серед основних ризиків для валютного ринку залишаються безпекова ситуація, можливі атаки на інфраструктуру, глобальні геополітичні події, зростання попиту на валюту та інфляційний тиск.

Мамедов прогнозує, що у другому півріччі 2026 року курс долара перебуватиме в межах 45,5-46,5 грн/дол., а євро — 52,5-53,5 грн/євро. Він наголосив, що йдеться про помірні та контрольовані зміни без різких валютних потрясінь.

Курс валют - останні новини

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України представив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка містить основні макроекономічні прогнози, зокрема щодо курсу гривні, зарплат і параметрів держбюджету. За базовим сценарієм середньорічний курс долара зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029-му.

Також 25 червня Національний банк України знизив офіційні курси основних валют. Долар подешевшав до 44,86 грн, євро втратив 22 копійки й опустився до 50,88 грн.

Як повідомляв Главред, за прогнозом експерта Олега Пендзина, у липні курс долара може зрости до 45,5-45,6 грн/долар, що пов’язано з прискоренням інфляції в Україні. Він також зазначає, що Національний банк і надалі може проводити поступову девальвацію гривні для підтримання макроекономічної стабільності.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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