У терористичній Росії публічні скандали — це нова норма.

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Сестри Шукшині влаштували публічну сварку / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

Через що посварилися родички

У чому вони звинуватили одна одну

У терористичній Росії продовжують скандалити родички поета Василя Шукшина - сестри Ольга та путіністка Марія. То дві його дочки не можуть поділити спадщину і спадщину, то сваряться через матір, і ось тепер — новий виток.

Проблемою для сім'ї путіністів стала п'ята точка дочки поета Марії, яка шалено підтримує напад Путіна на Україну.

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У студії чергового пропагандистського шоу дочка Шукшиної та її рідна тітка вступили у скандальний діалог.

Марія Шукшина з дочкою / wikers.ru

"Якщо ти на весь екран виставляєш свою п'яту точку, а далі ми бачимо заголовок "Дочка російського письменника Шукшина виставила свій …", то це боляче для прізвища. Раджу тобі виростити в собі відповідальність і питаю, чиє прізвище ти хочеш носити", — заявила Ольга.

"Моя попа — моя робота. Це мої майбутні клієнти, вони йдуть до мене, бачачи, як я виглядаю", — сказала, немов відрізала, дочка Марії Шукшиної. Така позиція остаточно вивела з себе її тітку:

"Ти — російська жінка, ти негідна пам'яті Василя Макаровича. І не розумієш його цінностей, які він у своїй творчості подарував усім нам. Він сам був із християнської родини. Чиє прізвище ти хочеш носити? Я закликаю в тобі закон совісті".

Дочка путіністки виглядає як Халк / Фото Instagram

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Про особу: Марія Шукшина Марія Шукшина — радянська та російська актриса, телеведуча; заслужена артистка РФ. За даними Вікіпедії, старша дочка актриси Лідії Федосєєвої-Шукшиної та актора, кінорежисера, письменника Василя Шукшина. Шукшина активно підтримує напад терористичної Росії на Україну та закликає до окупації українських територій.

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