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Вибух у Дніпрі: чоловік підірвався на гранаті, постраждали поліцейські

Ангеліна Підвисоцька
6 червня 2026, 09:59оновлено 6 червня, 11:42
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Патрульні намагалися затримати учасників бійки, коли прогримів вибух.
взрыв в Днепре
У Дніпрі постраждали поліцейські внаслідок вибуху гранати / Колаж: Главред, фото: Національна поліція

Що відомо:

  • У Дніпрі пролунав вибух
  • Чоловік підірвався на гранаті
  • В результаті вибуху постраждали поліцейські

У Дніпрі прогримів вибух, внаслідок якого постраждали поліцейські. Про це повідомили у Нацполіції України.

Увечері 5 червня біля одного з будинків влаштували бійку. На місце події прибули правоохоронці. Коли наряд патрульної поліції прибув та намагався затримати учасників конфлікту, один з них кинув гранату у бік правоохоронця.

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Внаслідок вибуху зловмисник загинув на місці. Четверо правоохоронців були поранені. Вони перебувають у стані різного ступеня тяжкості.

"Поранених поліцейських госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної допомоги. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та збирають доказову базу", - йдеться у повідомленні.

Чи може в Україні ставатися більше терактів - думка експерта

За словами військового експерта Івана Ступака, в Україні зберігається ризик збільшення кількості терактів через дії російських спецслужб. Він зазначає, що РФ може передавати зброю, облаштовувати схованки та готувати диверсії, зокрема спрямовані проти окремих українських чиновників і публічних осіб.

За словами експерта, українські військові та спецслужби відстежують подібні загрози, оскільки йдеться про цілеспрямовані атаки. Також фіксуються випадки закладання вибухових пристроїв у публічних місцях, зокрема поблизу торговельних центрів.

Теракти в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України та Національна поліція зірвали підготовку серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях. За даними слідства, організація могла координуватися російськими спецслужбами. Правоохоронці встановили, що до підготовки були залучені двоє школярів, яких, ймовірно, завербували через TikTok і Telegram із використанням маніпуляцій та шантажу.

Також 14 квітня в Броварах стався вибух у приватному секторі, який кваліфікували як теракт. В результаті інциденту поранення отримав чоловік, підозрювані у справі вже затримані.

Крім того, 18 квітня в Голосіївському районі Києва стався теракт. За попередніми даними, конфлікт міг мати побутовий характер і виник через тривалі особисті суперечки між сусідами.

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Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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