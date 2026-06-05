Українка виборола золото на чемпіонаті Європи з шахів і увійшла в історію

Анастасія стала четвертою українською шахісткою в історії, яка виборола цей престижний європейський титул.

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15-річна львів’янка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи з шахів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/kyivchess

Що відомо:

Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи з класичних шахів

Українка набрала 9 очок із 11 можливих

У вирішальному турі зіграла внічию з польською шахісткою

Львів’янка Анастасія Гнатишин здобула титул чемпіонки Європи з класичних шахів серед жінок. 15-річна спортсменка набрала 9 очок із 11 можливих. Про це повідомила Федерація шахів Києва у Facebook.

Турнір проходив у грузинському Батумі з 25 травня по 5 червня та зібрав 131 учасницю. Змагання складалися з 11 турів із одним днем відпочинку. Українська шахістка провела стабільну та результативну серію партій, що дозволило їй увійти до числа лідерок уже на середині турніру.

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У заключному турі українка зустрічалася з польською шахісткою Клаудією Кулонь. Для підсумкової перемоги їй було достатньо нічиєї, яку вона й здобула, зберігши лідерство в турнірній таблиці.

За підсумками 11 турів Анастасія Гнатишин набрала 9 очок із 11 можливих. Дівчина здобула 8 перемог, 2 нічиї та 1 поразку.

За підсумками виступу українка також отримала 215 рейтингових очок, що суттєво покращить її позиції у світовому рейтингу. Перед початком турніру 15-річна львів’янка перебувала на 233-му місці у світовому рейтингу. Після перемоги очікується її стрімке підняття - приблизно до 17-ї позиції, що стане одним із найрізкіших стрибків у рейтингу серед молодих шахісток.

Попри юний вік, Анастасія Гнатишин уже має помітні успіхи на міжнародній арені. Раніше вона ставала чемпіонкою Європи з рапіду, виборола бронзову медаль чемпіонату України з класичних шахів, а також успішно виступала на низці міжнародних турнірів.

Завдяки цьому результату Гнатишин стала лише четвертою українкою в історії, яка здобула титул чемпіонки Європи з класичних шахів серед жінок. Її перемога стала одним із найяскравіших досягнень українських шахів останніх років.

Новини спорту

Як повідомляв Главред, 24 травня Олександр Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена в поєдинку, який проходив у Єгипті біля пірамід у Гізі. У 11-му раунді Усик відправив суперника в нокдаун і пішов у атаку. Рефері зупинив бій за секунду до фінального гонгу, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Також українські спортсменки влаштували мовчазний протест під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у болгарській Варні. Як повідомляє Tribuna.com, під час виконання гімнів Росії та Білорусі українки надягли навушники та заплющили очі, демонструючи незгоду з допуском спортсменок цих країн до змагань.

Крім цього, українець Олександр Бондарєв став чемпіоном "Формули-4" Близького Сходу, вперше в історії України здобувши титул у цій серії. У вирішальній гонці в Катарі пілот посів 5-ту позицію.

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Про джерело: Федерація шахів Києва Федерація шахів Києва — міська громадська організація, що займається розвитком шахів у столиці України. Вона організовує турніри, підтримує дитячо-юнацькі шахи, підвищує рівень спортсменів і популяризує шахи серед киян.

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