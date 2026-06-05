Понад місяць шукали 15-річного підлітка на Рівненщині: пошуки завершилися трагічно

Правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії.

https://glavred.net/regions/bolee-mesyaca-iskali-15-letnego-podrostka-na-rovenshchine-poiski-zavershilis-tragicheski-10770782.html Посилання скопійоване

На Рівненщині знайшли мертвим 15-річного хлопця / Колаж: Главред, фото: поліція

Коротко:

На Рівненщині понад місяць шукали 15-річного хлопця

Підлітка знайшли мертвим у лісовому масиві

Поліція встановлює обставини та проводить експертизу

У Рівненському районі завершилися масштабні пошуки 15-річного хлопця, який зник ще на початку травня. Підлітка знайшли без ознак життя у лісовому масиві.

Як повідомили в поліції Рівненщини, від 5 травня до пошуків підлітка були залучені ювенальні поліцейські, оперативники, кінологи, військовослужбовці Національної гвардії, рятувальники, лісники та небайдужі місцеві жителі.

відео дня

"Також використовували квадрокоптери та аналізували десятки годин записів камер системи "Безпечне місто". На жаль, дива не сталося. Сьогодні, 5 червня, близько 17:15 у лісовому масиві поблизу села Нова Любомирка місцева жителька виявила тіло підлітка", - повідомили в поліції.

На місце події прибули слідчі та оперативники. Під час проведення першочергових заходів було встановлено, що загиблим є розшукуваний 15-річний житель Олександрії. Хлопець подолав близько 8 кілометрів від місця проживання та вчинив самогубство

За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло підлітка направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті. Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини трагедії.

Главред раніше писав, що у Києві автомобіль вʼїхав у підземний пішохідний перехід. Внаслідок аварії загинуло щонайменше четверо людей, серед них - 12-річний хлопчик.

Нагадаємо, у Києві на території сортувального центру під час огляду однієї з посилок пролунав вибух на поштовому терміналі. В результаті вибуху загинув 59-річний чоловік. Також відомо, що поранення отримали ще двоє людей віком 37 і 41 років.

Читайте більше новин:

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред