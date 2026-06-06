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Дрони атакували Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горить нафтобаза, склад БК, морський завод

Анна Ярославська
6 червня 2026, 08:17
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Безпілотники прорвали ППО та атакували важливі для окупантів об’єкти.
В Усть-Лабінську горить нафтобаза
В Усть-Лабінську горить нафтобаза / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • Дрони атакували регіони РФ і Маріуполь
  • В Усть-Лабінську горить нафтобаза площею 5000 кв. м
  • У Кронштадті БПЛА вразили морський завод і склад БК

В ніч на 6 червня та вранці в суботу територія країни-агресора Росії була атакована дронами. В результаті загорілася нафтобаза в Краснодарському краї.

Також безпілотники помітили в Санкт-Петербурзі та Москві.

відео дня

Атака на Краснодарський край

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, в Усть-Лабінську в результаті атаки безпілотного літального апарату спалахнула пожежа на території ВАТ "Полтавська нафтобаза".

Площа пожежі становить близько 5 000 кв. м.

"В результаті атаки БПЛА на території ВАТ "Полтавська нафтобаза" у місті Усть-Лабінську сталося загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Площа пожежі становить близько 5 000 квадратних метрів", — повідомили в Єдиній чергово-диспетчерській службі.

Канал Exilenova+ опублікував кадри пожежі на нафтобазі.

Пожежа на нафтобазі в Усть-Лабінську
Пожежа на нафтобазі в Усть-Лабінську / Exilenova+
Пожежа на нафтобазі в Усть-Лабінську
Пожежа на нафтобазі в Усть-Лабінську / Exilenova+

Нафтобаза АТ "Полтавська нафтобаза" має резервуарний парк із 28 резервуарів загальною місткістю 14 950 кубометрів. Підприємство бере участь у забезпеченні паливом споживачів Краснодарського краю та Республіки Адигея.

Через Полтавську нафтобазу здійснюється реалізація бензинів АІ-92 та АІ-95, різних видів дизельного палива (включаючи літнє, міжсезонне та ОПТІ), а також гасу ТС-1, мазуту та газового палива.

Як горить нафтобаза в Усть-Лабінську, дивіться на відео в Telegram-каналі Главреда за посиланням.

Знімок екрана

Атака дронів на Ленінградську область

Також вранці росіяни поскаржилися на атаку дронів у Ленінградській області.

Telegram-канал Exilenova+ пише, що знову був атакований Кронштадт. Виникло кілька осередків загоряння.

Пожежа в Кронштадті після вибуху
Кронштадт, пожежа після вибуху / t.me/exilenova_plus

Дивіться відео прольоту безпілотника в Кронштадті:

Знімок екрана

"Місцеві пишуть, що є приліт у районі Кронштадтського морського заводу", - йдеться у повідомленні.

Після атаки дронів видно дим
Після атаки дронів видно дим / Фото: t.me/exilenova_plus
"Приліт" у районі Кронштадтського морського заводу / Фото: t.me/exilenova_plus

За даними моніторів, можливо, у Лебяжому Ленінградської області дрони влучили у склад з БК 15-го арсеналу ВМФ РФ.

Дрони атакували Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горить нафтобаза, склад БК, морський завод
Фото: t.me/exilenova_plus

Як пише Exile+, вранці в суботу "триває планова демілітаризація Ленінграда і Росії".

Спостерігачі підтверджують факти влучання в:

  • 15-й арсенал ВМФ РФ (Велика Іжора) – стратегічний об’єкт російського флоту, що виконує функції зберігання, ремонту, обслуговування та утилізації морських боєприпасів, торпед і ракетного озброєння. Забезпечує потреби Балтійського флоту Росії;
  • Військовий порт Кронштадта – один з головних пунктів базування Балтійського флоту РФ.

"Наслідки уточнюються, атака триває", – йдеться в повідомленні.

Як пише Telegram-канал Astra, у Санкт-Петербурзі, ймовірно, атаковано НДІ Морської теплотехніки — ключове підприємство зі створення підводної зброї.

Очевидці опублікували фотографії диму над Ломоносовом під Санкт-Петербургом. Osint-аналітики встановили, що дим може підніматися над НДІ Мортеплотехніки, який знаходиться в Ломоносові за адресою: вул. Чернікова, 44.

Науково-дослідний інститут морської теплотехніки (НДІ Мортеплотехніки) — оборонний науково-конструкторський центр, що спеціалізується на розробці торпедного озброєння та енергетичних установок для підводної зброї ВМФ. Інститут був створений у 1948 році як спеціалізований центр для розробки далекобійних теплових торпед для радянського Військово-морського флоту. Довгий час він був філією ЦНДІ "Гідроприлад" у складі НВО "Уран". Після розпаду СРСР став самостійною організацією.

Серед напрямків діяльності НДІ Мортеплотехніки:

  • виконання комплексу робіт від наукових досліджень і проектування до повномасштабних наземних і морських випробувань торпед і торпедних систем;
  • створення торпедних енергосилових установок з відкритим, замкнутим і комбінованим робочими циклами, які базуються на газотурбінних і поршневих двигунах;
  • створення та експлуатація спеціалізованого обладнання для наземних і морських випробувань торпед, підводних ЕСУ (енергосилова установка — прим. ред.) та їхніх підсистем;
  • розробка, виготовлення та постачання автоматизованих малогабаритних котельних установок (АМКУ) для виробничо-технологічних та опалювальних цілей.

НДІ Мортеплотехніки — одне з ключових підприємств російської школи морської підводної зброї. Історично вироби інституту за дальністю та швидкістю вважалися одними з найдосконаліших у радянському флоті.

Astra також встановила, що в результаті атаки БПЛА вранці 6 червня, ймовірно, було атаковано Кронштадтський морський кадетський військовий корпус.

Тим часом губернатор Ленінградської області повідомив про знищення 86 БПЛА, які атакували регіон вранці 6 червня.

Дрон Лютий инфографика
​Дрон "Лютий" — основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Атака на Москву

Крім того, мер Москви Сергій Собянін впродовж усієї ночі звітував, що ППО РФ збиває дрони, які летять на столицю Росії.

У той же час невідомі дрони залетіли на територію тимчасово окупованого Маріуполя. Попередньо, там було атаковано порт, після чого на об'єкті щонайменше виник темний і густий дим.

Пожежа в Маріуполі
Пожежа в Маріуполі / Фото: t.me/exilenova_plus

Атаки на території Росії - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 3 червня в Мічурінську Тамбовської області РФ був атакований дронами і загорівся завод "Прогрес", що випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

У російському Санкт-Петербурзі після атаки дронів загорівся найбільший з нафтоперевалочних комплексів на північному заході Росії — АТ "Петербурзький нафтовий термінал". Атака сталася 3 червня, у день відкриття важливої для країни-агресора події — Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). На захід приїдуть, зокрема, іноземні бізнесмени, а також має виступити російський диктатор Володимир Путін.

Пізніше цього дня президент України Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.

Вночі на 2 червня в Краснодарському краї РФ невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ. На місці влучань спалахнула масштабна пожежа.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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