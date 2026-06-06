Дрони атакували Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горить нафтобаза, склад БК, морський завод

Коротко:
- Дрони атакували регіони РФ і Маріуполь
- В Усть-Лабінську горить нафтобаза площею 5000 кв. м
- У Кронштадті БПЛА вразили морський завод і склад БК
В ніч на 6 червня та вранці в суботу територія країни-агресора Росії була атакована дронами. В результаті загорілася нафтобаза в Краснодарському краї.
Також безпілотники помітили в Санкт-Петербурзі та Москві.
Атака на Краснодарський край
Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, в Усть-Лабінську в результаті атаки безпілотного літального апарату спалахнула пожежа на території ВАТ "Полтавська нафтобаза".
Площа пожежі становить близько 5 000 кв. м.
"В результаті атаки БПЛА на території ВАТ "Полтавська нафтобаза" у місті Усть-Лабінську сталося загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Площа пожежі становить близько 5 000 квадратних метрів", — повідомили в Єдиній чергово-диспетчерській службі.
Канал Exilenova+ опублікував кадри пожежі на нафтобазі.
Нафтобаза АТ "Полтавська нафтобаза" має резервуарний парк із 28 резервуарів загальною місткістю 14 950 кубометрів. Підприємство бере участь у забезпеченні паливом споживачів Краснодарського краю та Республіки Адигея.
Через Полтавську нафтобазу здійснюється реалізація бензинів АІ-92 та АІ-95, різних видів дизельного палива (включаючи літнє, міжсезонне та ОПТІ), а також гасу ТС-1, мазуту та газового палива.
Як горить нафтобаза в Усть-Лабінську, дивіться на відео в Telegram-каналі Главреда за посиланням.
Атака дронів на Ленінградську область
Також вранці росіяни поскаржилися на атаку дронів у Ленінградській області.
Telegram-канал Exilenova+ пише, що знову був атакований Кронштадт. Виникло кілька осередків загоряння.
Дивіться відео прольоту безпілотника в Кронштадті:
"Місцеві пишуть, що є приліт у районі Кронштадтського морського заводу", - йдеться у повідомленні.
За даними моніторів, можливо, у Лебяжому Ленінградської області дрони влучили у склад з БК 15-го арсеналу ВМФ РФ.
Як пише Exile+, вранці в суботу "триває планова демілітаризація Ленінграда і Росії".
Спостерігачі підтверджують факти влучання в:
- 15-й арсенал ВМФ РФ (Велика Іжора) – стратегічний об’єкт російського флоту, що виконує функції зберігання, ремонту, обслуговування та утилізації морських боєприпасів, торпед і ракетного озброєння. Забезпечує потреби Балтійського флоту Росії;
- Військовий порт Кронштадта – один з головних пунктів базування Балтійського флоту РФ.
"Наслідки уточнюються, атака триває", – йдеться в повідомленні.
Як пише Telegram-канал Astra, у Санкт-Петербурзі, ймовірно, атаковано НДІ Морської теплотехніки — ключове підприємство зі створення підводної зброї.
Очевидці опублікували фотографії диму над Ломоносовом під Санкт-Петербургом. Osint-аналітики встановили, що дим може підніматися над НДІ Мортеплотехніки, який знаходиться в Ломоносові за адресою: вул. Чернікова, 44.
Науково-дослідний інститут морської теплотехніки (НДІ Мортеплотехніки) — оборонний науково-конструкторський центр, що спеціалізується на розробці торпедного озброєння та енергетичних установок для підводної зброї ВМФ. Інститут був створений у 1948 році як спеціалізований центр для розробки далекобійних теплових торпед для радянського Військово-морського флоту. Довгий час він був філією ЦНДІ "Гідроприлад" у складі НВО "Уран". Після розпаду СРСР став самостійною організацією.
Серед напрямків діяльності НДІ Мортеплотехніки:
- виконання комплексу робіт від наукових досліджень і проектування до повномасштабних наземних і морських випробувань торпед і торпедних систем;
- створення торпедних енергосилових установок з відкритим, замкнутим і комбінованим робочими циклами, які базуються на газотурбінних і поршневих двигунах;
- створення та експлуатація спеціалізованого обладнання для наземних і морських випробувань торпед, підводних ЕСУ (енергосилова установка — прим. ред.) та їхніх підсистем;
- розробка, виготовлення та постачання автоматизованих малогабаритних котельних установок (АМКУ) для виробничо-технологічних та опалювальних цілей.
НДІ Мортеплотехніки — одне з ключових підприємств російської школи морської підводної зброї. Історично вироби інституту за дальністю та швидкістю вважалися одними з найдосконаліших у радянському флоті.
Astra також встановила, що в результаті атаки БПЛА вранці 6 червня, ймовірно, було атаковано Кронштадтський морський кадетський військовий корпус.
Тим часом губернатор Ленінградської області повідомив про знищення 86 БПЛА, які атакували регіон вранці 6 червня.
Атака на Москву
Крім того, мер Москви Сергій Собянін впродовж усієї ночі звітував, що ППО РФ збиває дрони, які летять на столицю Росії.
У той же час невідомі дрони залетіли на територію тимчасово окупованого Маріуполя. Попередньо, там було атаковано порт, після чого на об'єкті щонайменше виник темний і густий дим.
Атаки на території Росії - останні новини
Як писав Главред, в ніч на 3 червня в Мічурінську Тамбовської області РФ був атакований дронами і загорівся завод "Прогрес", що випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.
У російському Санкт-Петербурзі після атаки дронів загорівся найбільший з нафтоперевалочних комплексів на північному заході Росії — АТ "Петербурзький нафтовий термінал". Атака сталася 3 червня, у день відкриття важливої для країни-агресора події — Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). На захід приїдуть, зокрема, іноземні бізнесмени, а також має виступити російський диктатор Володимир Путін.
Пізніше цього дня президент України Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.
Вночі на 2 червня в Краснодарському краї РФ невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ. На місці влучань спалахнула масштабна пожежа.
Інші новини:
- "Це серйозний фактор": політолог розкрив, коли переговори можуть зрушити з мертвої точки
- "Слабка відповідь": Зеленський різко відреагував на відмову Путіна від зустрічі
- "Нехай самі розбираються": Трамп зробив нову заяву про завершення війни
Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.
Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.
Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.
Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.
Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред