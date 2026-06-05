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Будуть великі знижки: в Україні різко подешевшає одна категорія продуктів

Руслана Заклінська
5 червня 2026, 21:17
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В Асоціації виробників молока прогнозують помітне подешевшання популярних продуктів.
Будуть великі знижки: в Україні різко подешевшає одна категорія продуктів
В Україні подешевшає одна категорія продуктів / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Коротко:

  • Влітку в Україні можуть подешевшати масло та сметана
  • На ринку накопичуються надлишки, що тисне на ціни
  • Найбільше акцій очікується на жирні молочні продукти

Влітку українські супермаркети можуть активніше знижувати ціни на вершкове масло, сметану та інші жирні молочні продукти. Причиною стане сезонне скорочення попиту на молочну продукцію та накопичення запасів на ринку. Про це в коментарі УНІАН повідомила заступниця генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

"Сезонно завжди споживання молочних продуктів в літній період знижується. Окрім білих сирів – зараз салати з сиром і зеленню стали дуже популярними, тож цей продукт їдять більше. А взагалі, так, молочку влітку їдять менше", - пояснила експертка.

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За словами експертки, у теплу пору року споживачі традиційно більше купують свіжі овочі, фрукти та сезонну продукцію, тому попит на більшість молочних виробів зменшується. Винятком залишаються білі сири, які активно використовують для літніх салатів із зеленню та овочами. Натомість споживання інших молочних продуктів у цей період зазвичай скорочується.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які продукти можуть подешевшати

Найбільше акцій та знижок очікується на вершкове масло та сметану. Торговельні мережі можуть вдатися до спеціальних пропозицій, щоб підтримати рівень продажів і не допустити накопичення надлишків продукції. За прогнозом Жупінас, уже в червні покупці можуть побачити значну кількість акцій саме на жирні молочні продукти.

"Тому, знову таки, масла будуть виробляти ще більше і ще більше його буде накопичуватися на складах. Ціни на нього можуть ще більше опуститися. Згадаємо: не так в травні, як в квітні у нас було дуже багато акцій в супермаркетах, пов’язаних саме з маслом", - нагадала експертка.

Додатковий тиск на ціни створює ситуація на міжнародному ринку. Європейські виробники традиційно експортують значні обсяги молочної продукції до країн Перської затоки. Однак через загострення ситуації на Близькому Сході частина продукції залишається на складах, що призводить до зростання запасів.

"Думаю, в червні місяці ми знову будемо бачити велику кількість акцій на жирні продукти - зокрема, масло та сметану – для того, щоб втримати реалізацію", - спрогнозувала Жупінас.

Що буде з цінами на продукти в червні - прогноз економіста

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, що у червні формування цін на продукти залежатиме одразу від кількох ключових факторів - надходження нового врожаю, вартості пального, логістики та рівня споживчого попиту.

Експерт очікує, що надходження овочів нового врожаю на ринок може частково стримати зростання цін або навіть призвести до здешевлення окремих продуктів. Загалом, за його оцінкою, цінова ситуація в червні буде залежати від балансу попиту і пропозиції, а також можливого сезонного сплеску попиту на окремі товари.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні почали дешевшати тепличні огірки через сезонне збільшення пропозиції від місцевих виробників. Наразі овочі продають по 35–65 грн за кілограм, що в середньому на 17% дешевше, ніж тиждень тому.

Також продовжує дорожчати цибуля. За даними Мінфіну, на початку червня середня ціна ріпчастої цибулі зросла з 12,34 грн/кг у травні до 14,93 грн/кг, а синьої - з 31,55 грн/кг до 46,99 грн/кг.

Крім цього, дешевшає капуста нового врожаю через сезонне збільшення пропозиції та активний збір урожаю після стабілізації погоди. Наразі капусту продають по 11–18 грн/кг, що приблизно на 22% менше, ніж тиждень тому.

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Про персону: Олена Жупінас

Олена Жупінас — заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока України. Фахівчиня працює у сфері молочної галузі та аграрного ринку, займається аналітикою виробництва, споживання та цінових тенденцій на ринку молочної продукції. Регулярно коментує для медіа ситуацію в молочному секторі, зокрема питання попиту, експорту та сезонних коливань цін.

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