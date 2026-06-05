'Нехай самі розбираються': Трамп зробив нову заяву про завершення війни

Президент США вважає, що Вашингтон виконав свою роль у наближенні України та Росії до діалогу.

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Трамп не проти прямих переговорів Зеленського з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ключові тези Трампа:

Україна та Росія мають самостійно домовитися про завершення війни

США відіграли ключову роль у просуванні переговорного процесу

Сторони "близькі" до можливого рішення

Лідери України та Росії повинні самостійно досягти домовленості щодо завершення війни. США наблизили сторони до діалогу. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, передає Clash Report.

Американський лідер сказав, що не заперечує проти прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Водночас він наголосив, що саме США під його керівництвом сприяли наближенню сторін до поточного етапу переговорів і можливого діалогу.

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"Ну, я не проти. Я маю на увазі, нехай вони самі розбираються. Я той, хто привів їх до цієї позиції, і думаю, що це вирішиться. Думаю, ми близькі до того, де Росія та Україна мають бути", - сказав Трамп.

Трамп також повторив свою тезу про те, що повномасштабна війна Росії проти України нібито не почалася б за його президентства. Крім цього, він переконаний, що сторони все ж наближаються до певного компромісного рішення.

"Це війна, якої ніколи не мало б статися, ніколи б не сталося, якби я був президентом. Але я думаю, що це буде вирішено", - додав президент США.

Яка мета відкритого листа Путіну - думка експерта

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що відкритий лист президента Володимира Зеленського адресований не лише російському керівництву, а й міжнародній спільноті. За його оцінкою, документ підриває російський наратив про нібито "зрив переговорів з боку України".

"У цьому листі для Москви розставлена свідома пастка. Зеленський пропонує вихід, прекрасно усвідомлюючи, що Путін його відкине. Але потім цю відмову можна показувати всім – росіянам, американцям, європейцям, Глобальному Півдню. Це можна буде використовувати як доказ, що проблема не у форматах, як дехто вважає. А в тому, що Путін в принципі не готовий закінчувати війну без поразки України", - зазначив Шлінчак.

Відкритий лист Зеленського до Путіна - головне

Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський надіслав відкритого листа Володимиру Путіну, у якому закликав до завершення війни та переходу до прямих переговорів. У зверненні Зеленський наголосив, що ставлення до Путіна в Україні за 26 років його правління кардинально змінилося, а повномасштабна війна є його свідомим політичним вибором, а не наслідком зовнішніх обставин.

Під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив, що нібито представник російського бізнесу відвідував Київ і зустрічався із Зеленським. За його словами, після цього той передав, що український президент просив про особисту зустріч.

Путін також зазначив, що нібито не відмовляється від переговорів, але "без змістовної підготовки" такі зустрічі не мають сенсу.

Як повідомляв Главред, згодом Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі для завершення війни є "слабкою відповіддю" та свідчить про небажання Росії припиняти бойові дії. За його словами, Росія "знову обирає війну", що розчаровує міжнародну спільноту.

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Про джерело: Clash Report Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

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