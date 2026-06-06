Будуть активні дії: Сирський зробив важливу заяву про зміни на фронті

Головнокомандувач обговорив з командирами подальші кроки України.

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Сирський ухвалив важливі рішення / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, t.me/osirskiy

Що повідомив Сирський:

Окупанти продовжують атакувати у Південній операційній зоні

Ситуація на фронті залишається динамічною

Українські військові планують активні дії проти ворога

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський працював у військових частинах і підрозділах, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках Південної операційної зони.

Про це він повідомив у Telegram. За словами генерала, армія країни-агресорки Росії продовжує нарощувати зусилля. Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тисячу військовослужбовців.

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"Ще близько такої ж кількості ворог зосередив на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ситуація залишається динамічною - активні бойові дії ведуть як російські війська, так і Сили оборони України", - додав він.

Разом з командирами і командувачем угруповання десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом Сирський обговорив поточну обстановку, результати виконання поставлених завдань та подальші кроки для посилення наших позицій.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

"Підтримав ініціативи командирів щодо активних дій на визначених напрямках. Ухвалив рішення про додаткове забезпечення підрозділів необхідними технічними засобами та боєприпасами. Окремо наголосив: головним пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських воїнів", - наголосив головнокомандувач.

Крім цього у генерала була розмова з командувачем угруповання Сил безпілотних систем майором Робертом Бровді щодо нарощування спроможності з ураження противника, зокрема на оперативній глибині.

Яка мета посилення наступу армії РФ

Главред писав, що за словами військовослужбовця з позивним "Аякс", з початку весни російська армія посилила наступальні дії на Олександрівському напрямку. Окупаційні сили продовжують концентрувати особовий склад на раніше зайнятих позиціях і роблять спроби просунутися вглиб української оборони.

Для цього противник дедалі частіше використовує невеликі піхотні групи, розраховуючи на скритність і мобільність. Російські підрозділи змінили тактику і діють малими групами, а іноді навіть по одному або по двоє. Такі групи намагаються непомітно перетинати відкриті ділянки місцевості або просуватися вздовж лісосмуг і насаджень.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у травні російські війська змогли захопити лише 14 квадратних кілометрів української території. За даними аналітиків DeepState, це найнижчий місячний показник просування ворога за останні три роки.

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують посилювати тиск на Костянтинівському напрямку, поступово розширюючи зону свого впливу навколо міста та створюючи передумови для подальших спроб просування в його межі.

Напередодні стало відомо, що війна в Україні переходить у принципово нову фазу. Вперше за тривалий час абстрактна перевага матеріалізується в реальну динаміку на лінії зіткнення.

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Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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