Зеленський побачив "вікно можливостей": найближчі місяці можуть стати вирішальними для України

При цьому експерт наголосив, що одного лише бажання України недостатньо для досягнення результату.

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Зеленський / Колаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, president.gov.ua

Ключові тези:

Зеленський прагне використати шанс для переговорів до зими

Успіх дипломатії залежить від тиску на Росію

США, Європа та Китай можуть відіграти важливу роль

Заяви президента України Володимира Зеленського про існування "вікна можливостей" для переговорів з Росією до початку зими можна розглядати як сигнал про готовність Києва використати всі доступні шанси для завершення війни.

Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, коментуючи перспективи дипломатичного процесу.

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За його словами, мова йде не про конкретну дату, а про стратегічний орієнтир, який демонструє прагнення України прискорити завершення війни.

"Перш за все ми повинні сприймати це як орієнтир і спробу України використати всі можливості для того, щоб якомога швидше завершити війну. Хоча тривалість цієї війни залежить не від України, а виключно від російського агресора і від можливості наших партнерів чинити тиск на Кремль", — зазначив експерт.

Він нагадав, що раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також говорив про завдання працювати над завершенням війни до кінця року.

На думку аналітика, Київ прагне скористатися сприятливим періодом перед виборами до Конгресу США, оскільки успіх на переговорному напрямку може бути вигідним адміністрації президента США Дональда Трампа та Республіканській партії.

Експерт зазначив, що Трамп продовжує стикатися з критикою через свою передвиборчу обіцянку швидко завершити війну між Росією та Україною.

Водночас, за його словами, посилення далекобійних ударів українських Збройних сил та ситуація на фронті створюють додаткові важелі тиску на Москву.

Окрему увагу експерт звернув на недавній виступ держсекретаря США Марко Рубіо в Сенаті.

"Він сказав, що росіяни не тільки не можуть досягти першочергових цілей "СВО", але й не можуть досягти нинішніх вимог", — підкреслив співрозмовник.

На його думку, це свідчить про те, що частина американського політичного істеблішменту також бачить можливості для просування переговорного процесу.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

За його словами, необхідна скоординована робота міжнародних партнерів, включаючи США та європейські країни. Мова може йти як про посилення санкційного тиску на Кремль, так і про більш активну участь Європи в переговорному процесі.

Крім того, важливу роль може відіграти Китай.

Аналітик звернув увагу на публікації у виданні South China Morning Post, в яких повідомлялося про прохання Трампа до голови КНР Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Росію.

На думку експерта, подібні сигнали дозволяють окреслити можливі контури майбутнього переговорного процесу і показують, що дипломатичні зусилля навколо завершення війни можуть активізуватися вже в найближчі місяці.

Відзначимо виступ сенатора Марко Рубіо в Конгресі США, який підкреслив неможливість Росії досягти цілей спецоперації, що посилює важелі тиску в переговорному процесі. Заява відображає настрої частини американського політичного істеблішменту. Посилення тиску на Кремль для просування переговорів актуалізується у Вашингтоні.

Також раніше повідомлялося, що міжнародні партнери фіксують червоні лінії Росії на переговорах, які суттєво ускладнюють пошук компромісу. Це підкреслює важливість координації дій між Заходом та Україною. Зусилля ЄС і США спрямовані на зміцнення позицій Києва в діалозі.

Як раніше повідомляв Главред, українські військові та розвідка акцентують увагу на використанні тимчасового вікна до виборів у США для посилення дипломатичного тиску. Паралельно відбувається нарощування дальнобійних ударів, що створює додаткові можливості для переговорного процесу і демонструє волю Києва до якнайшвидшого завершення конфлікту.

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Про особу: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно коментує в медіа хід війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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