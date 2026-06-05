"Слабка відповідь": Зеленський різко відреагував на відмову Путіна від зустрічі

Зеленський заявив, що Путін не хоче миру і знову обирає продовження війни.

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Зеленський відреагував на відмову Путіна від зустрічі для завершення війни / Колаж: Главред, фото:t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Що сказав Зеленський:

РФ не хоче завершувати війну й обирає її продовження

Реакція Кремля слабка і розчаровує світ

Потрібно посилити санкції та тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський відреагував на відмову російського диктатора Путіна від зустрічі для завершення війни.

Глава держави у своєму відеозверненні заявив, що Росія "знов обирає війну", а відповідь Путіна на його пропозицію назвав "слабкою".

відео дня

"На жаль, російська сторона знову обирає війну - всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, - вони всі сьогодні були дуже усміхнені", - сказав президент.

Президент також наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску та тотального скорочення фінансових ресурсів Росії.

Крім того, Зеленський підтвердив, що Україна готує нові зустрічі з європейськими партнерами та формати з американською стороною.

Лист Зеленського Путіну - останні новини

Як повідомляв Главред, Путін прокоментував лист українського президента Володимира Зеленського. За словами російського диктатора, перехід Києва до публічного обговорення переговорних питань нібито є неправильним кроком, а до моменту зустрічі із Зеленським потрібно знайти конкретні рішення щодо врегулювання конфлікту.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп позитивно оцінив ідею можливих переговорів. Він заявив журналістам у Білому домі, що вітає готовність сторін до діалогу та вважає особисту зустріч Зеленського і Путіна хорошим кроком.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський надіслав російському диктатору Путіну відкритий лист. Звертаючись до глави країни-агресора, Зеленський заявив, що війна проти України є особистим рішенням російського лідера, і запропонував шукати шляхи завершення війни через прямий формат взаємодії між Україною та Росією.

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