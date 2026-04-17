Тисячі людей залишилися без світла: РФ завдала удару по енергетиці Чернігівщини

Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно це дозволить ситуація з безпекою.

Під удар РФ потрапили потужності Черніговобленерго / колаж: Главред, фото: УНІАН

Російська окупаційна армія вкотре атакувала критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар припав на потужності Черніговобленерго.

Як повідомили на підприємстві, в результаті ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт. Без світла залишилися понад 6 тисяч абонентів у місті та області.

Також зафіксовано "прильоти" по низці об'єктів інфраструктури.

"Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить ситуація з безпекою", - йдеться в повідомленні.

Графік відключення світла в Чернігові можна переглянути за посиланням.

Голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський уточнив, що окупанти в ніч на 17 квітня завдали удару по Чернігову безпілотниками. За його словами, ворог атакував критичні об'єкти міста. На місці атак виникли пожежі.

Повітряні удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 13 квітня окупанти вже атакували енергооб'єкт АТ Чернигівобленерго. Через пошкодження енергооб'єкта на Чернігівщині без світла залишилися 12 тисяч абонентів.

У ніч на 15 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. У результаті "прильотів" зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.

Вночі на 15 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. В результаті ворожої атаки в адміністративній будівлі сталася пожежа. Одна людина отримала поранення.

Російські війська атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Щонайменше троє людей поранені.

Також окупанти тричі за ніч атакували промислову зону міста Суми за допомогою дронів. Під час гасіння пожежі рятувальники опинилися під повторними ударами окупантів.

Про джерело: Чернігівобленерго Чернігівобленерго – це публічне акціонерне товариство, яке займається постачанням та розподілом електроенергії на території Чернігівської області. Це регіональна енергетична компанія, яка забезпечує споживачів електричною енергією, а також виконує функції з її передачі та технічного обслуговування мереж

