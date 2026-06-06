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РФ вдарила по кількох областях: кількість постраждалих зростає, руйнувань багато

Анна Косик
6 червня 2026, 08:47оновлено 6 червня, 10:06
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Ворог атакував україну дронами, деякі з них влучили по цивільних об'єктах.
удар по украине 6 июня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/odeskaODA

Головне:

  • РФ запустила по Україні більше 250 дронів
  • Внаслідок атаки є руйнування в кількох областях України
  • В Запоріжжі через ворожий удар є постраждалі

З 18:00 5 червня до 08:00 6 червня країна-агресорка Росія атакувала Україну 272 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Як повідомили у Повітряних Силах ЗС України, попередньо, протиповітряною обороною збито чи подавлено 249 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

відео дня
статистика сбития дронов
Статистика збиття ворожих цілей 6 червня / фото: t.me/kpszsu

"Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - йдеться у повідомленні.

Атака на Одещину

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, цієї ночі росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали житловий сектор та обʼєкт критичної інфраструктури.

последствия атаки на Одесщину
Наслідки удару по Одеській області / фото: t.me/odeskaODA

"Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку, приватне домоволодіння, територію медичного центру та будівлю готелю. На щастя, загиблих та постраждалих немає. На місцях подій екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків", - додав він.

В ДСНС зауважили, що в Одеській області руйнувань зазнали надвірна споруда та приватний житловий будинок. Також внаслідок влучання пошкоджено дах триповерхового готелю і складську будівлю, де виникло загоряння кормової добавки.

Атака на Харків

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у Київському районі зафіксовано влучання дрона по адміністративній будівлі. На місці вже працюють профільні служби.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що у Салтівському районі зафіксовано удар ворожим БпЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі та цивільний автомобіль.

последствия удара по салтовском районе харькова
Наслідки удару по Салтівському району Харкова / фото: t.me/synegubov

"Інформація про постраждалих не надходила. Наші екстрені служби працюють на місці влучання", - додав він.

Атака на Запоріжжя

Ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Спершу було відомо про одну травмовану внаслідок атаки. Але станом на 08:19, вже п'ять людей звернулися за медичною допомогою.

  • Наслідки атаки на Запоріжжя 6 червня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 6 червня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 6 червня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 6 червня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 6 червня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 6 червня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 6 червня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 6 червня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя 6 червня
    Наслідки атаки на Запоріжжя 6 червня фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Сумщину

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що цієї ночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт на Сумщині.

"Внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням. Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання", - наголосив він.

Також після опівночі ворожий БпЛА поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС. Жінку госпіталізували, її життю нічого не загрожує.

РФ вдарила по кількох областях: кількість постраждалих зростає, руйнувань багато
Наслідки атаки РФ на Сумську область / фото: t.me/hryhorov_oleg

Пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Поранений водій. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Атака на Херсон

За даними Херсонської МВА, близько 07:40 російські окупанти атакували з безпілотника авто в середмісті Херсона. Постраждали двоє людей - жінка та чоловік 56 років. В обох - контузії та вибухові травми. Потерпілий також отримав множинні поранення рук. Постраждалі зараз отримують необхідну медичну допомогу.

Атака на Дніпропетровщину

Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що на Криворіжжі противник завдав удару по Зеленодольській громаді. Пошкоджена інфраструктура та підприємство. Загинула одна людина. Ще троє дістали поранень. Чоловіки 64 і 66 років, а також 64-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

Як РФ змінює тактику обстрілів України

Главред писав, що за словами головнокомандувача Олександра Сирського, Росія збільшує кількість безпілотників, покращує їхню якість і планує суттєво нарощувати частку реактивних ударних дронів.

Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції. Сирський додав, що більшість знешкоджених "Шахедів" і "Гераней" зараз - результат роботи українських дронів-перехоплювачів.

РФ вдарила по кількох областях: кількість постраждалих зростає, руйнувань багато
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 5 червня російські війська спрямували безпілотники на північ Житомирської області. Частину цілей вдалося знищити силам протиповітряної оборони, однак зафіксовано пошкодження логістичної інфраструктури та приватної забудови.

Раніше також армія РФ атакувала дронами Київську область. У Броварському районі в результаті удару російських БПЛА загинула людина, ще четверо - травмовані.

Напередодні Повітряні Сили повідомили, що 5 червня ворог запустив дві керовані ракети Х-59/69 з окупованої території Запорізької області. Також окупанти атакували Україну 216 дронами різних типів.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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