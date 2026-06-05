100 доларів зникли після обміну валюти: українка звинуватила ПриватБанк у крадіжці

Найбільше невдоволення у неї викликали неодноразові зміни термінів повернення коштів з боку банку.

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Клієнти ПриватБанку залишаються без грошей під час обміну валют / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ключові факти:

Клієнтка не отримала гроші після збою обміну валюти

ПриватБанк кілька разів переносив терміни повернення коштів

Через тиждень після операції гроші не повернули

Клієнтка ПриватБанку заявила про проблему з поверненням коштів після невдалої операції обміну валюти через термінал самообслуговування у Вінниці. За її словами, банк уже кілька разів переносив терміни розгляду звернення, а гроші досі не повернули.

Відповідну скаргу жінка залишила на порталі Мінфіну.

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За словами клієнтки, інцидент стався 28 травня 2026 року за адресою: Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 23. Під час обміну валюти через термінал самообслуговування вона внесла 100 доларів США для отримання готівки в гривнях.

Однак операція завершилася помилкою.

"Я внесла 100 доларів США для отримання готівки в гривнях, однак апарат видав чек з помилкою і кошти не повернув", — повідомила клієнтка.

Найбільше невдоволення у неї викликали неодноразові зміни термінів повернення коштів з боку банку.

За її словами, спочатку в чеку було вказано, що гроші автоматично повернуться на картку протягом 30 хвилин. Коли цього не сталося, співробітники банку повідомили про необхідність чекати до трьох діб.

Після закінчення цього терміну клієнтці назвали новий термін — п'ять діб, а потім повідомили про продовження розгляду звернення до семи днів.

"Банк просто постійно переносить терміни в односторонньому порядку", — обурилася вона.

Жінка також зазначила, що термінал розташований безпосередньо в будівлі відділення ПриватБанку в центрі Вінниці, тому, на її думку, перевірити наявність коштів і провести інкасацію можна було значно швидше.

"Ніяких об'єктивних причин для такої затримки немає. Цей термінал розташований у самому центрі міста, безпосередньо в будівлі відділення ПриватБанку", — підкреслила клієнтка.

На її думку, таке тривале очікування виглядає як необґрунтоване утримання коштів, що належать їй.

На момент звернення, 3 червня, гроші на рахунок так і не надійшли, незважаючи на те, що терміни, озвучені банком раніше, вже минули.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Клієнти ПриватБанку часто скаржаться на тривалі терміни розгляду проблем, пов'язаних із транзакціями, що підтверджується масштабними труднощами при поверненні коштів. Банківські комісії та затримки стають частою темою серед користувачів. Це підігріває занепокоєння клієнтів.

Як раніше повідомляв Главред, військовий поскаржився на неповагу та затримки з боку ПриватБанку при роботі з його рахунками. Звернення військових та інших клієнтів не завжди отримують оперативну відповідь. Це підкреслює системні проблеми в сервісі.

3 червня 2026 року постраждалі клієнти повідомляли, що незакриті операції призвели до блокування коштів і відсутності доступу до фінансів. Затримки у поверненні грошей створюють фінансові труднощі для громадян. Скарги клієнтів посилюються через брак пояснень від банку.

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Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

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