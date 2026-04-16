РФ завдала одного з найпотужніших ударів: усі подробиці атак на Київ, Одесу, Харків, Дніпро

Атака відбувалася кількома хвилями і триває. По всій країні зафіксовано численні руйнування та пожежі.

Що відомо про наслідки нападу РФ на Україну 16 квітня

Коротко:

Під атакою опинилися Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Черкаси

Окупанти випустили десятки ракет і сотні дронів

Є загиблі та десятки поранених, серед жертв — діти

У ніч на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Ударними дронами окупанти атакували Одесу та Харків, Дніпро та Черкаси. Київ зазнав удару балістичних ракет та дронів.

Главред зібрав усе, що відомо про атаку ворога на даний момент.

Як пише моніторинговий канал monitor, окупанти запустили щонайменше шість балістичних ракет "Іскандер-М"/КН-23 по Києву, а також дві балістичні ракети по Одесі та Дніпру.

"Була спроба атакувати крилатими ракетами з наземних комплексів Кіровоградщини. Відомо про влучання в житлові будинки, є інформація про загиблих у столиці. Ворог продовжує запускати ударні БПЛА змішаними групами (Герань/Гарпія+Гербера) у південному та східному напрямках", — йдеться у повідомленні.

Атака на Одесу - що відомо

Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, вночі місто пережило кілька хвиль атак ракетами та ударними БПЛА.

Спочатку було відомо про шість жертв атаки. Згодом кількість загиблих від нічного російського удару зросла до семи.

Ще 11 осіб постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога.

"Мої щирі співчуття всім, хто сьогодні втратив своїх рідних", - написав Лисак.

Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, а також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон.

Крім того, зафіксовано пошкодження в одному з парків Приморського району.

Комунальні служби з ночі працюють на місцях з ліквідації наслідків. Розгорнуто оперативний штаб.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що Одеса пережила кілька хвиль змішаних ракетно-дронових ударів.

За його словами, семеро людей загинули, щонайменше 12 постраждали. У місті пошкоджено об'єкти портової, критичної та житлової інфраструктури.

"Зокрема, щонайменше у трьох багатоповерхівках зруйновано фасадні стіни та скління, пошкоджено гуртожиток і прилеглі будівлі. В результаті обстрілів на окремих об'єктах інфраструктури сталися пожежі. Тривають роботи з локалізації наслідків", - зазначив він.

Правоохоронні органи фіксують чергові військові злочини країни-агресора проти мирного населення Одеської області.

Оновлено. Кількість постраждалих у результаті атаки РФ зросла до 16 осіб.

"Щойно стало відомо про восьмого загиблого після цієї важкої ночі в Одесі. Співчуття рідним і близьким", - написав Лисак о 08:19.

Атака на Харків

Вранці 16 квітня у ДСНС повідомили, що Росія здійснила чергову атаку БПЛА по Харкову.

Зафіксовано влучання у двох районах.

В Індустріальному районі в результаті вибуху загорівся легковий автомобіль. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

У Немишлянському районі зафіксовано влучання в проїжджу частину, яке спричинило пошкодження скління вікон п'яти приватних будинків та газової мережі. За медичною допомогою звернулися 2 людини.

На місцях працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Піротехніки провели обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, психологи надавали допомогу людям.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожої дрони в Салтівському районі біля багатоповерхівок. Наслідки уточнюються.

"На місці удару горить приватний будинок, є постраждалі", - пізніше уточнив він.

Атака на Дніпро

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що три людини загинули, 34 — отримали поранення в результаті російської атаки.

За його словами, окупанти атакували два райони області безпілотниками, артилерією та ракетами.

Масований удар росіяни завдали по Дніпру. У місті пошкоджено офісні та адміністративні будівлі, житлові будинки, підприємство, автомобілі.

"Загалом через вечірню та нічну атаку постраждали 30 осіб. Двоє, на жаль, загинули", - написав Ганжа.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок, зруйновано прибудову до будинку. Постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині росіяни обстріляли сам Нікополь, Покровську, Мирівську та Красногригорівську громади. Горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується.

Пошкоджено багатоповерхівки, авто. Загинув 37-річний чоловік. Троє поранені. Двоє чоловіків по 28 років – госпіталізовані у важкому стані.

Атака на Київ

За останніми даними, у Києві в результаті російських обстрілів загинули 4 людини, постраждали – 48. Серед жертв атаки – 12-річний хлопчик.

У МВС України повідомили, що зафіксовано руйнування в Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.

Оболонський район. Сталося загоряння припаркованих автомобілів, пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж і магазин. За попередніми даними, загинули 2 людини. Ще 6 осіб постраждали, серед них – 4 працівники швидкої допомоги та 2 поліцейських, які прибули на виклик.

Подільський район. Влучання на відкритій території спричинило руйнування фасадів житлових будинків. Під завалами одного з них виявили 2 загиблих, серед яких 12-річна дитина. Ще 3 людини отримали поранення уламками скла.

На іншій локації пошкоджено фасади двох готелів та прилеглих будинків – постраждали 2 особи.

За ще однією адресою влучення перед житловими будинками: пошкоджено фасади, у частині помешкань заблоковано двері. Виявлено трьох постраждалих.

Також зруйновано одноповерховий житловий будинок – з-під завалів врятовано двох людей, серед них дитина.

Ще одне влучання – у 6-й поверх 16-поверхового будинку. Евакуйовано 10 осіб.

Деснянський район. Сталося загоряння у двоповерховому житловому будинку. Постраждалих немає.

Шевченківський район. Влучання на дитячому майданчику та поблизу житлового будинку. Обійшлося без постраждалих.

"На місцях працюють рятувальники та всі інші служби. Інформація уточнюється", – додали в МВС.

Атака на Черкащину

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що ворог продовжує тероризувати Черкащину з повітря.

"Під час останніх тривог силами та засобами ППО, нашими мобільними вогневими групами знешкоджено 4 російські ракети та 30 БпЛА", - повідомив він.

На щастя, минулось без потерпілих. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі теж немає.

"Через падіння уламків та вибухову хвилю є наслідки для промислової інфраструктури: обстеження триває. В одному випадку ми мали пожежу – її оперативно ліквідовано", - додав Табурець.

Звідки Росія запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Повітряних силах

Упродовж доби (з 07:00 15 квітня до 07:00 16 квітня) армія РФ здійснила дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників, повідомили у ПС ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 703 повітряних цілей:

19 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

20 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет "Іскандер-К";

659 БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 667 ворожих цілей:

19 крилатих ракет Х-101;

8 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

4 крилаті ракети "Іскандер-К";

636 БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет і 20 ударних БПЛА у 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) у 25 локаціях. Інформація про одну крилату ракету уточнюється.

"Атака триває, у повітрі кілька ворожих БПЛА", — йдеться у повідомленні.

Як писав Главред, 15 квітня в Росії зафіксували виліт стратегічної авіації, що може вказувати на підготовку ракетного удару. За попередніми даними, з авіабази "Оленя" злетіли чотири літаки Ту-95МС.

У Києві прогриміли вибухи. Про подробиці нічної атаки РФ читайте в матеріалі: РФ завдала удару по житлових районах Києва: що зруйновано і де були пожежі - свіжі дані.

Інші новини:

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

