РФ завдала одного з найпотужніших ударів: усі подробиці атак на Київ, Одесу, Харків, Дніпро

Анна Ярославська
16 квітня 2026, 08:24
Атака відбувалася кількома хвилями і триває. По всій країні зафіксовано численні руйнування та пожежі.
Наслідки нападу РФ на Україну 16 квітня
Що відомо про наслідки нападу РФ на Україну 16 квітня / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС

Коротко:

  • Під атакою опинилися Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Черкаси
  • Окупанти випустили десятки ракет і сотні дронів
  • Є загиблі та десятки поранених, серед жертв — діти

У ніч на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Ударними дронами окупанти атакували Одесу та Харків, Дніпро та Черкаси. Київ зазнав удару балістичних ракет та дронів.

Главред зібрав усе, що відомо про атаку ворога на даний момент.

Як пише моніторинговий канал monitor, окупанти запустили щонайменше шість балістичних ракет "Іскандер-М"/КН-23 по Києву, а також дві балістичні ракети по Одесі та Дніпру.

"Була спроба атакувати крилатими ракетами з наземних комплексів Кіровоградщини. Відомо про влучання в житлові будинки, є інформація про загиблих у столиці. Ворог продовжує запускати ударні БПЛА змішаними групами (Герань/Гарпія+Гербера) у південному та східному напрямках", — йдеться у повідомленні.

Атака на Одесу - що відомо

Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, вночі місто пережило кілька хвиль атак ракетами та ударними БПЛА.

Спочатку було відомо про шість жертв атаки. Згодом кількість загиблих від нічного російського удару зросла до семи.

Ще 11 осіб постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога.

"Мої щирі співчуття всім, хто сьогодні втратив своїх рідних", - написав Лисак.

Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, а також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон.

Крім того, зафіксовано пошкодження в одному з парків Приморського району.

Комунальні служби з ночі працюють на місцях з ліквідації наслідків. Розгорнуто оперативний штаб.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що Одеса пережила кілька хвиль змішаних ракетно-дронових ударів.

За його словами, семеро людей загинули, щонайменше 12 постраждали. У місті пошкоджено об'єкти портової, критичної та житлової інфраструктури.

"Зокрема, щонайменше у трьох багатоповерхівках зруйновано фасадні стіни та скління, пошкоджено гуртожиток і прилеглі будівлі. В результаті обстрілів на окремих об'єктах інфраструктури сталися пожежі. Тривають роботи з локалізації наслідків", - зазначив він.

Правоохоронні органи фіксують чергові військові злочини країни-агресора проти мирного населення Одеської області.

Оновлено. Кількість постраждалих у результаті атаки РФ зросла до 16 осіб.

"Щойно стало відомо про восьмого загиблого після цієї важкої ночі в Одесі. Співчуття рідним і близьким", - написав Лисак о 08:19.

  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

Атака на Харків

Вранці 16 квітня у ДСНС повідомили, що Росія здійснила чергову атаку БПЛА по Харкову.

Зафіксовано влучання у двох районах.

В Індустріальному районі в результаті вибуху загорівся легковий автомобіль. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

У Немишлянському районі зафіксовано влучання в проїжджу частину, яке спричинило пошкодження скління вікон п'яти приватних будинків та газової мережі. За медичною допомогою звернулися 2 людини.

На місцях працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Піротехніки провели обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, психологи надавали допомогу людям.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожої дрони в Салтівському районі біля багатоповерхівок. Наслідки уточнюються.

"На місці удару горить приватний будинок, є постраждалі", - пізніше уточнив він.

  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу
    Наслідки атаки на Одесу Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

Атака на Дніпро

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що три людини загинули, 34 — отримали поранення в результаті російської атаки.

За його словами, окупанти атакували два райони області безпілотниками, артилерією та ракетами.

Масований удар росіяни завдали по Дніпру. У місті пошкоджено офісні та адміністративні будівлі, житлові будинки, підприємство, автомобілі.

"Загалом через вечірню та нічну атаку постраждали 30 осіб. Двоє, на жаль, загинули", - написав Ганжа.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок, зруйновано прибудову до будинку. Постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині росіяни обстріляли сам Нікополь, Покровську, Мирівську та Красногригорівську громади. Горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується.

Пошкоджено багатоповерхівки, авто. Загинув 37-річний чоловік. Троє поранені. Двоє чоловіків по 28 років – госпіталізовані у важкому стані.

  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро 16 квітня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атака на Київ

За останніми даними, у Києві в результаті російських обстрілів загинули 4 людини, постраждали – 48. Серед жертв атаки – 12-річний хлопчик.

У МВС України повідомили, що зафіксовано руйнування в Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.

Оболонський район. Сталося загоряння припаркованих автомобілів, пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж і магазин. За попередніми даними, загинули 2 людини. Ще 6 осіб постраждали, серед них – 4 працівники швидкої допомоги та 2 поліцейських, які прибули на виклик.

Подільський район. Влучання на відкритій території спричинило руйнування фасадів житлових будинків. Під завалами одного з них виявили 2 загиблих, серед яких 12-річна дитина. Ще 3 людини отримали поранення уламками скла.

На іншій локації пошкоджено фасади двох готелів та прилеглих будинків – постраждали 2 особи.

За ще однією адресою влучення перед житловими будинками: пошкоджено фасади, у частині помешкань заблоковано двері. Виявлено трьох постраждалих.

Також зруйновано одноповерховий житловий будинок – з-під завалів врятовано двох людей, серед них дитина.

Ще одне влучання – у 6-й поверх 16-поверхового будинку. Евакуйовано 10 осіб.

Деснянський район. Сталося загоряння у двоповерховому житловому будинку. Постраждалих немає.

Шевченківський район. Влучання на дитячому майданчику та поблизу житлового будинку. Обійшлося без постраждалих.

"На місцях працюють рятувальники та всі інші служби. Інформація уточнюється", – додали в МВС.

  • Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
    Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026 Фото: ДСНС

Атака на Черкащину

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що ворог продовжує тероризувати Черкащину з повітря.

"Під час останніх тривог силами та засобами ППО, нашими мобільними вогневими групами знешкоджено 4 російські ракети та 30 БпЛА", - повідомив він.

На щастя, минулось без потерпілих. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі теж немає.

"Через падіння уламків та вибухову хвилю є наслідки для промислової інфраструктури: обстеження триває. В одному випадку ми мали пожежу – її оперативно ліквідовано", - додав Табурець.

РФ завдала одного з найпотужніших ударів: усі подробиці атак на Київ, Одесу, Харків, Дніпро
Звідки Росія запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Повітряних силах

Упродовж доби (з 07:00 15 квітня до 07:00 16 квітня) армія РФ здійснила дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників, повідомили у ПС ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 703 повітряних цілей:

  • 19 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
  • 20 крилатих ракет Х-101;
  • 5 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 659 БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 667 ворожих цілей:

  • 19 крилатих ракет Х-101;
  • 8 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
  • 4 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 636 БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет і 20 ударних БПЛА у 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) у 25 локаціях. Інформація про одну крилату ракету уточнюється.

"Атака триває, у повітрі кілька ворожих БПЛА", — йдеться у повідомленні.

Звіт Повітряних сил ЗСУ
Звіт Повітряних сил ЗСУ / Фото: t.me/kpszsu

Як писав Главред, 15 квітня в Росії зафіксували виліт стратегічної авіації, що може вказувати на підготовку ракетного удару. За попередніми даними, з авіабази "Оленя" злетіли чотири літаки Ту-95МС.

У Києві прогриміли вибухи. Про подробиці нічної атаки РФ читайте в матеріалі: РФ завдала удару по житлових районах Києва: що зруйновано і де були пожежі - свіжі дані.

Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Зеленський емоційно відреагував на масовану атаку РФ і дорікнув партнерам

Зеленський емоційно відреагував на масовану атаку РФ і дорікнув партнерам

10:50Україна
Нова спроба "скинути" Трампа: до Конгресу США подали резолюцію про імпічмент

Нова спроба "скинути" Трампа: до Конгресу США подали резолюцію про імпічмент

10:03Політика
Пентагон посилює підготовку до можливих військових операцій на Кубі — USA Today

Пентагон посилює підготовку до можливих військових операцій на Кубі — USA Today

09:26Світ
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні птаха на дереві за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні птаха на дереві за 29 с

Китайський гороскоп на сьогодні, 16 квітня: Півням — відсіч, Кролям — розрахунок

Китайський гороскоп на сьогодні, 16 квітня: Півням — відсіч, Кролям — розрахунок

Гороскоп на завтра, 16 квітня: Терезам - непорозуміння, Левам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 16 квітня: Терезам - непорозуміння, Левам - сюрприз

Три знаки зодіаку незабаром виберуться з смуги проблем: зміни вже близько

Три знаки зодіаку незабаром виберуться з смуги проблем: зміни вже близько

Літаки Ту-95 випустили ракети - опубліковано час підльоту до міст України

Літаки Ту-95 випустили ракети - опубліковано час підльоту до міст України

Останні новини

11:09

Вони випромінюють особливу силу: коли народжуються люди з унікальною аурою

10:50

Зеленський емоційно відреагував на масовану атаку РФ і дорікнув партнерамФото

10:36

Як Фріске: стан онкохворої блогерки з Росії погіршився

10:31

"Яка біда": зірки емоційно висловилися про потужну атаку РФ

10:23

Чотири знаки зодіаку вважаються носіями мудрості давньої душі – хто вони

Росія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне містоРосія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне місто
10:11

Викидати яєчну шкаралупу не варто: секрет пишного врожаю, про який мовчатьВідео

10:03

Нова спроба "скинути" Трампа: до Конгресу США подали резолюцію про імпічмент

09:39

Путін чи Пєсков: хто підтримує Лорак у Росії і чому їй все пробачаютьПоглядВідео Думка

09:38

Дрони завдали удару по НПЗ у Туапсе: на заводі спалахнула потужна пожежа

Реклама
09:26

Пентагон посилює підготовку до можливих військових операцій на Кубі — USA Today

09:03

Не всі скажуть, куди може проїхати водій: заплутаний тест з ПДРВідео

08:28

17 квітня не можна сваритися та лаятися: яке церковне свято

08:24

РФ завдала одного з найпотужніших ударів: усі подробиці атак на Київ, Одесу, Харків, ДніпроФото

07:44

Що сховано під Майданом Незалежності у Києві: знають лише одиниціВідео

07:14

Вибухи та пожежі в Дніпрі: РФ завдала удару по житлових кварталах, загинули людиФото

06:43

РФ завдала удару по житлових районах Києва: що зруйновано та де сталися пожежі — останні даніФото

05:49

На Полтавщину насуваються дощі: синоптики попередили, що буде з температурою

05:15

Рекордний врожай гарантовано: коли та як сіяти буряк у відкритий ґрунт 2026 року

04:41

СРСР їх просто вкрав: які іграшки насправді ніколи не були радянськими

04:30

Фари стануть прозорими як скло: простий спосіб прибрати жовтизну за копійкиВідео

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні сови на дереві за 9 с

03:45

Син Рікі Мартіна став його точною копією: фото красенів потрапило в мережу

03:30

Лише одна ложка в лунку: проста суміш у кілька разів збільшить урожай перцю й томатівВідео

03:03

Ланцюгова реакція вже почалась: що буде з цінами на продукти та пальне в Україні

02:52

РФ атакувала Київ балістикою: є постраждалі та загиблі, серед них діти

02:26

Три знаки зодіаку вступають в "золоту еру" - кого очікує великий прибуток

02:02

РФ змінила фокус на фронті: ISW назвав чотири міста в епіцентрі планів ворога

01:07

Лише один полив навесні: метод, що врятує полуницю від хруща та гниліВідео

15 квітня, середа
23:04

ЗСУ встановили рекорд зі збиття: у ПС показали статистику атаки 15 квітня

22:48

Як правильно українською - "ярмарок" чи "ярмарка": відповідь здивує багатьох

22:44

Пожежі, поранені, серед яких діти: Росія завдала удару по Дніпру, перші деталіФото

21:57

Французький вчений розкрив найбільший секрет козаків: про що йдетьсяВідео

21:44

Шахтар отримав жорстке покарання за порушення закону України: яка причина

21:36

Шлях через океан у 214 ящиках: маловідома історія появи Статуї Свободи

21:07

Україна впроваджує нову модель ведення війни: що відомо про дроново-штурмові підрозділи

20:14

Жінка 120 днів харчувалася виключно сардинами: що з нею сталосяВідео

20:09

Геніально чи помилка: чому у "Запорожця" двигун ззаду

20:09

Виникла пожежа, є постраждалі: "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Одесі, деталіФото

20:06

Чорна пліснява у ванній зникне за три прості кроки: які засоби точно допоможуть

19:36

"Повернення монети "шаг" корелює із загальним трендом на повернення власних смислів", - голова НБУ Андрій Пишний

Реклама
19:11

Росія запустила по Україні ракети "Калібр", Х-101 і не тільки: де лунають перші вибухи

19:10

Чому не варто панікувати через позицію Мадяра щодо України: Коваленко назвав причинуПогляд

19:09

Залишатися небезпечно: в одному з регіонів України розширили зону евакуацію

19:02

"Все життя в одному авто": історія дідуся на "жигулях" в Києві отримала продовженняВідео

19:02

На Житомирщині задощить та посилиться вітер: коли погода різко погіршиться

18:58

Пам'ять чи осквернення: чи дозволяє церква робити світлини поруч із могилами

18:49

"Ще побачимося": Кіркоров ніжно звернувся до Пугачової

18:43

Собака зникла на 5 років і раптово повернулася: де вона була весь цей час

18:30

Погода різко зміниться: який регіон України накриють дощі з грозами і коли

18:26

"На підході": Трамп зробив гучну заяву щодо завершення війни в Україні

