РФ накопила дрони та ракети: українців попередили про загрозу масованої атаки

Руслан Іваненко
21 квітня 2026, 21:54оновлено 21 квітня, 22:43
Ворог може завдати ударів із кількох напрямків і застосувати ракети наземного та морського базування.
РФ накопила дрони та ракети: українців попередили про загрозу масованої атаки
Українців закликають реагувати на сигнали тривоги / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • РФ готує новий масований ракетний удар по Україні
  • Накопичено близько 950 БПЛА різних типів, зокрема "Шахед"
  • Фіксуються переміщення ракет "Іскандер" і "Калібр"

За наявною інформацією, російські окупаційні війська перебувають на завершальному етапі підготовки до масштабного ракетного удару по території України.

Накопичення безпілотників і ракет

За даними моніторингових каналів, противник уже підготував близько 950 безпілотних літальних апаратів різних типів. Йдеться, зокрема, про ударні дрони типу "Шахед"/"Герань-2", "Герань-3", "Гербера", а також дрони-імітації, які використовуються для перевантаження систем протиповітряної оборони.

Крім того, зафіксовано переміщення ракетного озброєння. Зокрема, на території Брянської, Ростовської та Курської областей розміщено близько 16 крилатих ракет "Іскандер-К". Також повідомляється про доставку 37 балістичних ракет "Іскандер-М" до Брянської, Воронезької, Ростовської областей та тимчасово окупованого Криму.

Окремо зазначається, що щонайменше 10 крилатих ракет морського базування "Калібр" були доставлені до району Новоросійська.

ракета Калибр инфографика
Ракета "Калібр"/ Інфографіка: Главред

Оцінки загроз і можливі цілі

Аналітики зазначають, що очікуються значні загрози застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів як із балістичними, так і з крилатими ракетами наземного базування. За їхніми оцінками, противник утримував споряджені пускові установки у складі тактичних груп і міг здійснити їхнє додаткове доукомплектування.

Підвищена загроза може надходити з північного, північно-східного, східного та південно-східного напрямків. Не виключається також застосування літаків МіГ-31К, а також ударів із берегових ракетних комплексів "Бастіон" із використанням гіперзвукових ракет типу "Циркон".

РФ накопила дрони та ракети: українців попередили про загрозу масованої атаки
Ракета "Циркон" / Інфографіка Главред

За оцінками, найбільш імовірними цілями можуть стати об’єкти оборонно-промислового комплексу, логістична інфраструктура, а також критично важливі об’єкти енергетики. Потенційна загроза стосується насамперед центральних і східних регіонів України, включно зі столицею, а також окремих областей на заході країни.

Активність авіації та пуски БпЛА

Також, за даними моніторингу, протягом доби зафіксовано дві передислокації стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на аеродром "Оленья".

Крім того, військово-транспортна авіація здійснила два перельоти, які, ймовірно, були пов’язані з доставкою крилатих ракет на зазначений аеродром.

Також повідомляється про пуски ударних безпілотних літальних апаратів із території тимчасово окупованого Криму та Смоленської області РФ. Рівень балістичної загрози в нічний час залишається високим.

Як РФ керує "Шахедами" в реальному часі - пояснення речника ПС

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи атаку на будинок радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, заявив, що виключати подібні випадки не можна, адже навіть публічні особи вже неодноразово ставали цілями російських ударів.

За його словами, Росія постійно вдосконалює засоби повітряного нападу та все активніше застосовує нові технології для керування безпілотниками в реальному часі. Зокрема, йдеться про використання mesh-мереж, які дозволяють дронам обмінюватися сигналами та працювати як ретранслятори.

Ігнат пояснив, що завдяки таким системам оператор, який перебуває на території РФ, може коригувати траєкторію польоту "Шахедів" у режимі реального часу та спрямовувати їх на конкретні цілі. Якщо раніше маршрути польоту задавалися заздалегідь, то нині противник переходить до більш гнучкого управління.

Крім того, у Повітряних силах зазначають, що Росія експериментує з іншими способами керування безпілотниками, зокрема через мобільні мережі та SIM-картки, постійно шукаючи нові технологічні рішення для підвищення ефективності ударів по території України.

Повітряні удари РФ по Україні — останні новини

Як писав Главред, у ніч на 17 квітня російські окупанти масово атакували Одеську область ударними безпілотниками. В результаті постраждали об'єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.

Крім того, у ніч на 20 квітня країна-агресор Росія завдала удару по житловому сектору Київської області. У Броварському районі в результаті атаки виникла пожежа в житловому будинку. Травмовано 51-річного чоловіка.

Нагадаємо, що в ночі на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Київ був під ударом балістики та дронів.

Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина. 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. 30 осіб були госпіталізовані.

Про ударний дрон: Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ накопила дрони та ракети: українців попередили про загрозу масованої атаки

РФ накопила дрони та ракети: українців попередили про загрозу масованої атаки

21:54Війна
Туапсинський НПЗ у вогні: Reuters про потужні удари дронів, які зупинили завод

Туапсинський НПЗ у вогні: Reuters про потужні удари дронів, які зупинили завод

21:35Україна
В Україні фіксують масштабний збій в роботі "Київстару": що кажуть в компанії

В Україні фіксують масштабний збій в роботі "Київстару": що кажуть в компанії

21:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра, 22 квітня: Терезам - радість, Стрільцям - труднощі

Гороскоп на завтра, 22 квітня: Терезам - радість, Стрільцям - труднощі

Останні новини

23:37

"Це серйозна проблема": тривожний прогноз щодо ймовірності нових терактів в Україні

23:03

Експерти закликали ніколи не кричати на котів: причина, про яку мало задумуютьсяВідео

22:59

"Потрібно готуватися": експерт озвучив прогноз щодо ситуації на Сумщині

22:44

Кущі згинатимуться від соковитих плодів помідорів: одна добавка до ґрунту створить дивоВідео

21:54

РФ накопила дрони та ракети: українців попередили про загрозу масованої атаки

Прогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - СтупакПрогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - Ступак
21:35

Туапсинський НПЗ у вогні: Reuters про потужні удари дронів, які зупинили завод

21:31

Куди діваються шкарпетки після прання: місця, де техніка "ховає" речі

21:25

В Україні фіксують масштабний збій в роботі "Київстару": що кажуть в компанії

21:09

Лише три знаки зодіаку мають "шосте чуття" — хто вони

Реклама
21:06

Все вирішиться в наступні 24 години: у ЄС заявили про термінові кроки для України

20:33

Мокрий сніг, дощі та заморозки: яка погода буде в Харкові найближчими днями

20:31

В Україні знайшли "сліди Божої Матері": загадка, яку не можуть пояснитиВідео

20:29

У Кабміні розкрили сценарій швидкого вступу України до ЄС і назвали терміни

20:10

Де зберігали гроші в радянські часи: незвичні методи захисту сімейних капіталів

19:58

У Європейському департаменті МВФ високо оцінили зусилля НБУ у боротьбі з інфляцією, - ЗМІ

19:41

Андрій Бєдняков розповів про розлучення: які стосунки у ведучого з екс-дружиною

19:35

Ціни різко зростуть: названо терміни помітного подорожчання товарів

19:33

Весна ставить підніжку: Дніпропетровщину накриють заморозки, коли чекати "мінус"

19:10

Коваленко пояснив, чому заяви РФ про захоплення Луганщини — це фейкПогляд

19:08

Путін заявив про сценарій завершення війни проти України - що сказав

Реклама
18:55

Теракт у Києві: суд обрав запобіжні заходи, яке покарання чекає поліцейських

18:54

Як часто можна відвідувати цвинтар: релігійні канони та маловідомі правила

18:50

Емоції зашкалюють: собака плаче, коли господарі читають лист від попередньої родини

18:46

На врожай квасолі годі й сподіватись: які культури категорично не можна садити поруч

18:26

Зима повертається: названо дату нового удару морозів в Черкаській області

18:10

Україна пропонувала створити "Донніленд" на частині Донбасу - NYT

18:00

Одна ложка при пересадці: простий метод, що врятує розсаду від стресу та хворобВідео

17:56

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з доставщиком піци за 17 с

17:46

Люди, народжені в ці чотири дні, вирізняються рідкісною добротою: хто вони

17:27

Затримання військових ТЦК в Одесі: в СБУ розкрили нові деталі стрілянини

17:23

Арктичне повітря суне на Житомирщину: про яку небезпеку попередили синоптики

17:17

Як швидко прибрати шерсть з одягу: дієві методи та створення "стерильних зон"

17:13

Долар нестримно дорожчає, євро б'є рекорди: новий курс валют на 22 квітня

17:04

"Дуже відчутні": Денисенко поскаржилася на зайві кілограми та показала фігуру

16:59

Три знаки зодіаку невдовзі зірвуть джекпот - кому пощастить

16:47

В Генштабі РФ заявили про окупацію цілої області України - в ЗСУ відповіли

16:43

"Витерли ноги об УАФ": Ребров потрапив під шквал критики через прогул Конгресу

16:30

Сержантка відремонтувала казарму і почала заробляти: результат здивував усіхВідео

16:26

Бійці 42 ОМБр показали унікальні кадри знищення російського реактивного шахеда українським дроном-перехоплювачем LITAVR

16:22

Український актор зіграє у новому фільмі Netflix разом із Сідні Свіні

Реклама
16:14

Коли висаджувати ранню капусту: критичні терміни та секрети стійкості до холоду

16:13

Загадкове українське слово "мжичка": що воно насправді означає

16:11

Мороз до -5 і надзвичайна небезпека: синоптики попередили мешканців Львівщини

16:03

Як Єлизавета II зберігала молодість: 7 королівських порад, перевірених 100-літтямВідео

15:15

РФ посилила наступ вздовж лінії фронту в одній із областей: де ситуація найгірша

15:08

Божествений форшмак по-одеськи за 10 хвилин - найкращий рецепт

15:03

Дарували голос після смерті: мумії із "золотими язиками" вразили вчених

14:59

Лежать лицем в землю: в Одесі затримання ТЦКівців переросло в стрілянину і погоню

14:55

Допоможе врятувати життя: співачка Дуа Ліпа придбала пікап для ЗСУ

14:45

Більше ніж декор: які рослини стають оберегами та магнітами достатку біля дому

