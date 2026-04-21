РФ накопила дрони та ракети: українців попередили про загрозу масованої атаки

Ворог може завдати ударів із кількох напрямків і застосувати ракети наземного та морського базування.

Українців закликають реагувати на сигнали тривоги

Коротко:

РФ готує новий масований ракетний удар по Україні

Накопичено близько 950 БПЛА різних типів, зокрема "Шахед"

Фіксуються переміщення ракет "Іскандер" і "Калібр"

За наявною інформацією, російські окупаційні війська перебувають на завершальному етапі підготовки до масштабного ракетного удару по території України.

Накопичення безпілотників і ракет

За даними моніторингових каналів, противник уже підготував близько 950 безпілотних літальних апаратів різних типів. Йдеться, зокрема, про ударні дрони типу "Шахед"/"Герань-2", "Герань-3", "Гербера", а також дрони-імітації, які використовуються для перевантаження систем протиповітряної оборони.

Крім того, зафіксовано переміщення ракетного озброєння. Зокрема, на території Брянської, Ростовської та Курської областей розміщено близько 16 крилатих ракет "Іскандер-К". Також повідомляється про доставку 37 балістичних ракет "Іскандер-М" до Брянської, Воронезької, Ростовської областей та тимчасово окупованого Криму.

Окремо зазначається, що щонайменше 10 крилатих ракет морського базування "Калібр" були доставлені до району Новоросійська.

Ракета "Калібр"/ Інфографіка: Главред

Оцінки загроз і можливі цілі

Аналітики зазначають, що очікуються значні загрози застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів як із балістичними, так і з крилатими ракетами наземного базування. За їхніми оцінками, противник утримував споряджені пускові установки у складі тактичних груп і міг здійснити їхнє додаткове доукомплектування.

Підвищена загроза може надходити з північного, північно-східного, східного та південно-східного напрямків. Не виключається також застосування літаків МіГ-31К, а також ударів із берегових ракетних комплексів "Бастіон" із використанням гіперзвукових ракет типу "Циркон".

Ракета "Циркон" / Інфографіка Главред

За оцінками, найбільш імовірними цілями можуть стати об’єкти оборонно-промислового комплексу, логістична інфраструктура, а також критично важливі об’єкти енергетики. Потенційна загроза стосується насамперед центральних і східних регіонів України, включно зі столицею, а також окремих областей на заході країни.

Активність авіації та пуски БпЛА

Також, за даними моніторингу, протягом доби зафіксовано дві передислокації стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на аеродром "Оленья".

Крім того, військово-транспортна авіація здійснила два перельоти, які, ймовірно, були пов’язані з доставкою крилатих ракет на зазначений аеродром.

Також повідомляється про пуски ударних безпілотних літальних апаратів із території тимчасово окупованого Криму та Смоленської області РФ. Рівень балістичної загрози в нічний час залишається високим.

Як РФ керує "Шахедами" в реальному часі - пояснення речника ПС Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи атаку на будинок радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, заявив, що виключати подібні випадки не можна, адже навіть публічні особи вже неодноразово ставали цілями російських ударів. За його словами, Росія постійно вдосконалює засоби повітряного нападу та все активніше застосовує нові технології для керування безпілотниками в реальному часі. Зокрема, йдеться про використання mesh-мереж, які дозволяють дронам обмінюватися сигналами та працювати як ретранслятори. Ігнат пояснив, що завдяки таким системам оператор, який перебуває на території РФ, може коригувати траєкторію польоту "Шахедів" у режимі реального часу та спрямовувати їх на конкретні цілі. Якщо раніше маршрути польоту задавалися заздалегідь, то нині противник переходить до більш гнучкого управління. Крім того, у Повітряних силах зазначають, що Росія експериментує з іншими способами керування безпілотниками, зокрема через мобільні мережі та SIM-картки, постійно шукаючи нові технологічні рішення для підвищення ефективності ударів по території України.

Про ударний дрон: Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

