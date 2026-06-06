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Кремль може мобілізувати 100 тисяч росіян для операції в Європі - політолог

Анна Косик
6 червня 2026, 10:05
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РФ розглядає оголошення загальної мобілізації не лише для продовження війни в Україні.
Кремль може мобілізувати 100 тисяч росіян для операції в Європі - політолог
Кремль планує знайти ресурси і для продовження війни і для нових операцій / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Що сказав Чаленко:

  • РФ технічно готова почати нову хвилю загальної мобілізації
  • В Кремля є інші джерела для поповнення армії РФ
  • Росія може використати мобілізованих для операцій поза межами України

Країна-агресорка Росія технічно підготувала все для нової хвилі загальної мобілізації, схожої на ту, яка вже відбулася у 2022 році з набором близько 300 тисяч громадян.

Окрім рекрутингу та набору найманців в РФ триває невелика мобілізація через військкомати. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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"Також є використання строковиків, які перебувають на строковій службі за призовом. Вони також частково використовуються в рамках "СВО". Також не варто забувати про іноземний фактор. Ми часто забуваємо, наприклад, про північнокорейців. Вони зараз безпосередньо не знаходяться, скажімо, на тимчасово окупованих територіях, але є в резерві - близько 15 тисяч - і виконують певні завдання", - наголосив політолог.

Тобто ризик мобілізації в Росії є. Але з точки зору політичної доцільності, її можна очікувати за одним із сценаріїв, наприклад, у жовтні, після проведення виборів до Держдуми.

"Тоді цілком можливий короткочасний етап набору. Причому йдеться навіть не про 300 тисяч. Наразі розвідка передає бажані показники для Російської Федерації – близько 100 тисяч осіб", - додав Чаленко.

РФ може використати новомобілізованих не лише в Україні

Під час навчань "Захід-2025" у Білорусі у вересні минулого року, війська відпрацьовували легенду щодо Сувальського коридору та Калінінградської області. І там було задіяно також близько 100 тисяч російських військовослужбовців.

Сувальський коридор
Сувальський коридор / Інфографіка: Главред

"Тому, окрім теми України та залучення більшої кількості російських військовослужбовців, яких не можуть набрати за рахунок найму, ці 100 тисяч РФ може використати не лише в Україні, але, наприклад, для якоїсь обмеженої операції у Сувалкському коридорі і не лише", - підсумував експерт.

Коли Росія може запустити нову хвилю мобілізації

Главред писав, що за словами політолога Івана Преображенського, Росія може оголосити повномасштабну мобілізацію лише в тому випадку, якщо Володимир Путін буде переконаний у близькості вирішальної перемоги у війні проти України.

Підготовка великої кількості мобілізованих потребує часу, адже людей необхідно забезпечити, екіпірувати та підготувати. Тому, на його думку, рішення про загальну мобілізацію мало б ухвалюватися щонайменше за кілька місяців до очікуваного результату і лише за умови повної впевненості російського керівництва у можливості досягнення остаточної перемоги.

Мобілізація в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що попри значні втрати на фронті та потребу в поповненні особового складу, Кремль досі уникає оголошення нової хвилі загальної мобілізації. Російська влада побоюється суспільної реакції.

Раніше повідомлялося, що наразі перспективи мобілізації в Росії немає. Швидше за все, мобілізація відбудеться після виборів. І це дозволить Росії розтягнути війну ще на 2027 рік.

Напередодні стало відомо, що Україна отримує все більше внутрішньої інформації з Росії про підготовку додаткової мобілізації в РФ. Це пов’язано насамперед із необхідністю компенсувати значні втрати російської армії на окупованих територіях України.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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війна в Україні Мобілізація в Росії Ігор Чаленко
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