Кремль може мобілізувати 100 тисяч росіян для операції в Європі - політолог

Що сказав Чаленко:
- РФ технічно готова почати нову хвилю загальної мобілізації
- В Кремля є інші джерела для поповнення армії РФ
- Росія може використати мобілізованих для операцій поза межами України
Країна-агресорка Росія технічно підготувала все для нової хвилі загальної мобілізації, схожої на ту, яка вже відбулася у 2022 році з набором близько 300 тисяч громадян.
Окрім рекрутингу та набору найманців в РФ триває невелика мобілізація через військкомати. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.
"Також є використання строковиків, які перебувають на строковій службі за призовом. Вони також частково використовуються в рамках "СВО". Також не варто забувати про іноземний фактор. Ми часто забуваємо, наприклад, про північнокорейців. Вони зараз безпосередньо не знаходяться, скажімо, на тимчасово окупованих територіях, але є в резерві - близько 15 тисяч - і виконують певні завдання", - наголосив політолог.
Тобто ризик мобілізації в Росії є. Але з точки зору політичної доцільності, її можна очікувати за одним із сценаріїв, наприклад, у жовтні, після проведення виборів до Держдуми.
"Тоді цілком можливий короткочасний етап набору. Причому йдеться навіть не про 300 тисяч. Наразі розвідка передає бажані показники для Російської Федерації – близько 100 тисяч осіб", - додав Чаленко.
РФ може використати новомобілізованих не лише в Україні
Під час навчань "Захід-2025" у Білорусі у вересні минулого року, війська відпрацьовували легенду щодо Сувальського коридору та Калінінградської області. І там було задіяно також близько 100 тисяч російських військовослужбовців.
"Тому, окрім теми України та залучення більшої кількості російських військовослужбовців, яких не можуть набрати за рахунок найму, ці 100 тисяч РФ може використати не лише в Україні, але, наприклад, для якоїсь обмеженої операції у Сувалкському коридорі і не лише", - підсумував експерт.
Коли Росія може запустити нову хвилю мобілізації
Главред писав, що за словами політолога Івана Преображенського, Росія може оголосити повномасштабну мобілізацію лише в тому випадку, якщо Володимир Путін буде переконаний у близькості вирішальної перемоги у війні проти України.
Підготовка великої кількості мобілізованих потребує часу, адже людей необхідно забезпечити, екіпірувати та підготувати. Тому, на його думку, рішення про загальну мобілізацію мало б ухвалюватися щонайменше за кілька місяців до очікуваного результату і лише за умови повної впевненості російського керівництва у можливості досягнення остаточної перемоги.
Мобілізація в Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що попри значні втрати на фронті та потребу в поповненні особового складу, Кремль досі уникає оголошення нової хвилі загальної мобілізації. Російська влада побоюється суспільної реакції.
Раніше повідомлялося, що наразі перспективи мобілізації в Росії немає. Швидше за все, мобілізація відбудеться після виборів. І це дозволить Росії розтягнути війну ще на 2027 рік.
Напередодні стало відомо, що Україна отримує все більше внутрішньої інформації з Росії про підготовку додаткової мобілізації в РФ. Це пов’язано насамперед із необхідністю компенсувати значні втрати російської армії на окупованих територіях України.
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Про персону: Ігор Чаленко
Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.
Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.
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