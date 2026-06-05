Ольга Мартиновська показала себе після процедур: як вона змінилася

Коротко:
- Що зробила Ольга Мартиновська
- Які процедури вона пройшла
Суддя популярного кулінарного проекту "МайстерШеф" Ольга Мартиновська, яка в наступному сезоні кулінарного шоу буде в новій ролі, показала, які процедури зробила зі своїм обличчям.
Фото зіркового кулінара з'явилося на сторінці однієї з косметичних клінік в Instagram.
У публікації зазначено, що Ольга Мартиновська мала запит на делікатний і продуманий догляд, який дозволяє виглядати доглянуто в кадрі.
"Коли життя проходить у високому темпі – зустрічі, зйомки, події, камери, постійна увага – хочеться, щоб зовнішність так само гармонійно відображала внутрішній стан: енергію, жіночність, впевненість і любов до себе", – йдеться
На сторінці показали фото Мартиновської, а також зміни, які з нею сталися.
"У програмі поєднали апаратні методики, ін'єкційні процедури та підтримку організму зсередини: SMAS-ліфтинг Альтера, RF-ліфтинг Double Tite, Derma Genesis, полімолочна кислота Juvelook, екзосоми, біоревіталізація Profhilo, делікатне збільшення губ, крапельниці", — написали фахівці.
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Про особу: Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська – українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МайстерШеф", а з 2020 року його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатку Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" та "Великоднього столу з Олею Мартиновською".
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