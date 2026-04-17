Росія завдала удару по півдню: пошкоджено будинки та порт, у заповіднику - пожежі

Окупанти атакували Одеську область. Зафіксовано руйнування, але жертв немає.

Наслідки атаки на Одеську область у ніч на 17 квітня

Коротко:

Під удар потрапили портова, транспортна та житлова інфраструктура

Зафіксовано пожежі

Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери

Загиблих та постраждалих немає

В ніч на 17 квітня російські окупанти масово атакували Одеську область ударними безпілотниками. В результаті постраждали об'єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у кількох локаціях, зокрема на території Дунайського біосферного заповідника, спалахнули пожежі. Загоряння вже ліквідували рятувальники.

Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Постраждали щонайменше шість приватних житлових будинків.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Триває ліквідація наслідків атак.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

