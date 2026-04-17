Росія завдала удару по півдню: пошкоджено будинки та порт, у заповіднику - пожежі

Коротко:
- Під удар потрапили портова, транспортна та житлова інфраструктура
- Зафіксовано пожежі
- Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери
- Загиблих та постраждалих немає
В ніч на 17 квітня російські окупанти масово атакували Одеську область ударними безпілотниками. В результаті постраждали об'єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.
Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у кількох локаціях, зокрема на території Дунайського біосферного заповідника, спалахнули пожежі. Загоряння вже ліквідували рятувальники.
Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Постраждали щонайменше шість приватних житлових будинків.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Триває ліквідація наслідків атак.
Повітряні удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, в ніч на 17 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар припав на потужності обленерго. Понад 6 тисяч абонентів залишилися без світла.
У ніч на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Київ був під ударом балістики та дронів.
Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина. 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. 30 осіб були госпіталізовані.
Під час атаки ударними дронами окупанти атакували Одесу та Харків, Дніпро та Черкаси.
У ніч на 15 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. У результаті "прильотів" зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.
У ніч на 15 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. В результаті ворожої атаки в адміністративній будівлі сталася пожежа. Одна людина отримала поранення.
Вночі на 13 квітня окупанти атакували енергооб'єкт АТ Чернігівобленерго. Через пошкодження енергооб'єкта на Чернігівщині без світла залишилися 12 тисяч абонентів.
Про персону: Олег Кіпер
Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.
Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:
- слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
- прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
- керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).
У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред