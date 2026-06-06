Повернути гроші за допомогу: Фіцо виступив із несподіваною заявою щодо України

Прем'єр-міністр Словаччини зазначив, що хоче особисто обговорити це питання з Урсулою фон дер Ляєн.

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Фіцо виступив із несподіваною заявою щодо України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Коротко:

Фіцо порушив питання компенсацій за передану Україні зброю

Прем'єр вказав на дефіцит коштів у європейських фондах

З липня Словаччина хоче активізувати діалог з Єврокомісією

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір обговорити з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн проблему компенсацій за військову техніку, передану Україні.

За словами словацького прем'єра, які передає Aktuality, наразі виник серйозний дефіцит коштів, які мали використовуватися для відшкодування витрат країнам, що передавали озброєння Києву.

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Після саміту ЄС і країн Західних Балкан у Тіваті Фіцо заявив, що частина фінансових ресурсів була перенаправлена безпосередньо на підтримку України.

"Це проблема гострого дефіциту фінансових ресурсів, оскільки кошти, які мали бути використані для відшкодування витрат, були безпосередньо спрямовані на допомогу Україні", — стверджує Фіцо.

Прем'єр-міністр зазначив, що хоче особисто обговорити це питання з Урсулою фон дер Ляєн, а також підняти тему подальших поставок озброєння Україні в рамках співпраці країн Вишеградської групи.

Йдеться про формат Вишеградської групи (V4), до якої входять Словаччина, Польща, Чехія та Угорщина.

Фіцо повідомив, що після переходу головування в групі до Словаччини в липні має намір розширити формат переговорів до V4+, залучаючи до обговорень керівників європейських інститутів.

"Я припускаю, що незабаром до нас приєднається і голова Європейської комісії, адже V4 плюс голова Європейської комісії – це формат, який може вирішити чимало питань", – заявив словацький прем'єр.

На думку Фіцо, такий формат дозволить ефективніше обговорювати питання безпеки, фінансування та подальшої підтримки України з боку європейських держав.

Роберт Фіцо / Інфографіка - Главред

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав ідею масштабного вступу України до ЄС і має намір обговорювати це з європейськими лідерами, що відобразилося в несподіваній підтримці вступу України до ЄС. Така заява пролунала після серії контактів з українським керівництвом. Це чинить додатковий тиск на Брюссель щодо питання інтеграції Києва.

Також раніше повідомлялося, що переговори Роберта Фіцо з президентом України Володимиром Зеленським активізували розмови про нову стратегію співпраці у сфері безпеки та поставок, детально розкриті у гучній заяві словацького прем'єра після зустрічі. Це підкреслює важливість координації Вишеградської групи та Києва. Обговорення включають фінансову та військову підтримку.

Як раніше повідомляв Главред, послання Зеленського через Фіцо до Кремля змусило російську сторону звернути увагу на дипломатичні зусилля Києва, що виразилося в реакції Кремля на послання Зеленського. Цей крок демонструє багаторівневу дипломатичну активність в умовах конфлікту. Переговори тривають з метою пошуку рішення.

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