Коротко:
- Як Кіркоров переробив ніс
- На кого він став схожий
Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, приголомшив глядачів новим носом.
Він з'явився на публічному заході, де продемонстрував свій новий ніс.
Шанувальники помітили схожість із популярним американським співаком Майклом Джексоном.
У коментарях до відео путініста його відразу ж порівняли з Майклом: у нього після кількох невдалих операцій був саме такий ніс.
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Раніше також російська співачка Лариса Доліна, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, розлютила росіян надто самовпевненою та нахабною заявою.
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Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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