Майкл Джексон: Кіркоров вразив усіх своїм новим носом

Путініст Кіркоров з'явився на публіці, і його одразу порівняли з Майклом Джексоном.

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Філіп Кіркоров зробив собі новий ніс / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Як Кіркоров переробив ніс

На кого він став схожий

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, приголомшив глядачів новим носом.

Він з'явився на публічному заході, де продемонстрував свій новий ніс.

відео дня

Шанувальники помітили схожість із популярним американським співаком Майклом Джексоном.

У путініста Кіркорова новий ніс / Скріншот

У путініста Кіркорова новий ніс / Скріншот

У путініста Кіркорова новий ніс / Скріншот

У коментарях до відео путініста його відразу ж порівняли з Майклом: у нього після кількох невдалих операцій був саме такий ніс.

Не всі оцінили новий ніс путініста / Скріншот

Не всі оцінили новий ніс путініста / Скріншот

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Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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