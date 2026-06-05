Міла Нітіч показала, що їй подарувала Пугачова: чому вона відмовилася від подарунка

Коротко:
- За що Міла Нітіч отримала зірку
- Чому вона не носить подарунок
Українська співачка Міла Нітіч вперше похвалилася подарунком від російської співачки Алли Пугачової, яка не підтримала військового нападу Росії на Україну.
Про це розповіла артистка в програмі "По хатах".
За словами Нітіч, Пугачова подарувала їй дорогоцінний кулон. Це сталося під час пісенного конкурсу "Нова хвиля" в Латвії, у далекому 2009 році.
"Найулюбленіша і найдорожча прикраса, яку подарувала Алла Борисівна Пугачова. Премія називалася "Золота зірка Алли". І ось воно. Це жовте золото, це 750 проба, я це точно знаю. Це кулон", — каже Нітіч.
Вона також додає, що вирішила відмовитися від носіння цієї прикраси.
Співачка також додала, що зараз не носить подарунок, оскільки він трохи важкий. Я його навіть якийсь час носила, але він такий собі, важкий кулон. Я вирішила, що це має бути як трофей. Це енергетична річ, яка буде передаватися моїм дітям, онукам і так далі", - каже вона.
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Про особу: Міла Нітіч
Міла Нітіч (Людмила Сергіївна Нітічук) — українська співачка. Фіналістка шоу "Шанс" (10 сезон), півфіналістка проекту "Голос країни" (1 сезон). Представляла Україну на конкурсі "Нова хвиля" у 2009 році, де посіла 6 місце.
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