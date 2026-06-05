Міла Нітіч показала, що їй подарувала Пугачова: чому вона відмовилася від подарунка

Українська співачка згадала, що зробила Пугачова у 2009 році в Латвії.

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Міла Нітіч отримала зірку Пугачової / колаж: Главред, фото: instagram.com/mila_nitich_official

Коротко:

За що Міла Нітіч отримала зірку

Чому вона не носить подарунок

Українська співачка Міла Нітіч вперше похвалилася подарунком від російської співачки Алли Пугачової, яка не підтримала військового нападу Росії на Україну.

Про це розповіла артистка в програмі "По хатах".

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За словами Нітіч, Пугачова подарувала їй дорогоцінний кулон. Це сталося під час пісенного конкурсу "Нова хвиля" в Латвії, у далекому 2009 році.

"Найулюбленіша і найдорожча прикраса, яку подарувала Алла Борисівна Пугачова. Премія називалася "Золота зірка Алли". І ось воно. Це жовте золото, це 750 проба, я це точно знаю. Це кулон", — каже Нітіч.

Вона також додає, що вирішила відмовитися від носіння цієї прикраси.

Пугачова аплодує Нітіч у 2009 році / Скріншот

Співачка також додала, що зараз не носить подарунок, оскільки він трохи важкий. Я його навіть якийсь час носила, але він такий собі, важкий кулон. Я вирішила, що це має бути як трофей. Це енергетична річ, яка буде передаватися моїм дітям, онукам і так далі", - каже вона.

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Про особу: Міла Нітіч Міла Нітіч (Людмила Сергіївна Нітічук) — українська співачка. Фіналістка шоу "Шанс" (10 сезон), півфіналістка проекту "Голос країни" (1 сезон). Представляла Україну на конкурсі "Нова хвиля" у 2009 році, де посіла 6 місце.

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