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Міла Нітіч показала, що їй подарувала Пугачова: чому вона відмовилася від подарунка

Олена Кюпелі
5 червня 2026, 23:01
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Українська співачка згадала, що зробила Пугачова у 2009 році в Латвії.
Міла Нітіч
Міла Нітіч отримала зірку Пугачової / колаж: Главред, фото: instagram.com/mila_nitich_official

Коротко:

  • За що Міла Нітіч отримала зірку
  • Чому вона не носить подарунок

Українська співачка Міла Нітіч вперше похвалилася подарунком від російської співачки Алли Пугачової, яка не підтримала військового нападу Росії на Україну.

Про це розповіла артистка в програмі "По хатах".

відео дня

За словами Нітіч, Пугачова подарувала їй дорогоцінний кулон. Це сталося під час пісенного конкурсу "Нова хвиля" в Латвії, у далекому 2009 році.

"Найулюбленіша і найдорожча прикраса, яку подарувала Алла Борисівна Пугачова. Премія називалася "Золота зірка Алли". І ось воно. Це жовте золото, це 750 проба, я це точно знаю. Це кулон", — каже Нітіч.

Вона також додає, що вирішила відмовитися від носіння цієї прикраси.

Пугачова аплодує Нітічу у 2009 році
Пугачова аплодує Нітіч у 2009 році / Скріншот

Співачка також додала, що зараз не носить подарунок, оскільки він трохи важкий. Я його навіть якийсь час носила, але він такий собі, важкий кулон. Я вирішила, що це має бути як трофей. Це енергетична річ, яка буде передаватися моїм дітям, онукам і так далі", - каже вона.

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Про особу: Міла Нітіч

Міла Нітіч (Людмила Сергіївна Нітічук) — українська співачка. Фіналістка шоу "Шанс" (10 сезон), півфіналістка проекту "Голос країни" (1 сезон). Представляла Україну на конкурсі "Нова хвиля" у 2009 році, де посіла 6 місце.

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