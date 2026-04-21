Дрони РФ завдали удару по Сумах: пошкоджено будинки та лікарню, є постраждалі

Коротко:
- Суми потрапили під удар російських дронів
- Є "прильоти", спалахнули пожежі
- Травмовано 4 осіб, серед них — підліток
У ніч на 21 квітня країна-агресор РФ атакувала дронами Суми. Пошкоджено багатоповерхівки, об'єкти інфраструктури та цивільні автомобілі. Є постраждалі.
Як повідомив мер міста Артем Кобзар, у Сумах пролунала серія вибухів.
В одній із прибудинкових територій Зарічного району зафіксовано понад п'ять влучань. Вибиті вікна в житлових будинках, горять автомобілі.
"Також зафіксовано влучання в дах однієї з медичних установ", - написав він.
Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко оприлюднив фото наслідків атаки.
За його словами, в результаті масованого ворожої удару БПЛА пошкоджено багатоповерхівки, об'єкти інфраструктури та цивільні автомобілі в Зарічному районі Сум.
На місці влучень почалася пожежа.
За попередніми даними, травмовано 4 особи, серед яких – 17-річна дитина: її та двох чоловіків госпіталізували. Ще одному постраждалому надали допомогу на місці.
"Лікарі продовжують надавати медичну допомогу. В основному – випадки гострої реакції на стрес", – уточнив Кривошеєнко.
Інформація уточнюється.
Повітряні удари РФ по Україні — останні новини
Як писав Главред, у ніч на 20 квітня країна-агресор Росія завдала удару по житловому сектору Київської області. У Броварському районі в результаті атаки виникла пожежа в житловому будинку. Травмовано 51-річного чоловіка.
У ніч на 17 квітня російські окупанти масово атакували Одеську область ударними безпілотниками. В результаті постраждали об'єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.
Вночі на 17 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар припав на потужності Чернігівобленерго. Понад 6 тисяч абонентів залишилися без світла.
Вночі на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Київ був під ударом балістики та дронів.
Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина. 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. 30 осіб були госпіталізовані.
Про персону: Артем Кобзар
Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум.
У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.
