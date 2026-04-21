Дрони РФ завдали удару по Сумах: пошкоджено будинки та лікарню, є постраждалі

Ворог атакував житловий район: пошкоджено багатоповерхівки, вибито вікна, горять цивільні автомобілі. Один із дронів влучив у дах медичного закладу.

https://glavred.net/ukraine/drony-rf-udarili-po-sumam-povrezhdeny-doma-i-bolnica-est-postradavshie-10758263.html Посилання скопійоване

Суми зазнали атаки російських дронів

У ніч на 21 квітня країна-агресор РФ атакувала дронами Суми. Пошкоджено багатоповерхівки, об'єкти інфраструктури та цивільні автомобілі. Є постраждалі.

Як повідомив мер міста Артем Кобзар, у Сумах пролунала серія вибухів.

відео дня

В одній із прибудинкових територій Зарічного району зафіксовано понад п'ять влучань. Вибиті вікна в житлових будинках, горять автомобілі.

"Також зафіксовано влучання в дах однієї з медичних установ", - написав він.

Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко оприлюднив фото наслідків атаки.

За його словами, в результаті масованого ворожої удару БПЛА пошкоджено багатоповерхівки, об'єкти інфраструктури та цивільні автомобілі в Зарічному районі Сум.

На місці влучень почалася пожежа.

За попередніми даними, травмовано 4 особи, серед яких – 17-річна дитина: її та двох чоловіків госпіталізували. Ще одному постраждалому надали допомогу на місці.

"Лікарі продовжують надавати медичну допомогу. В основному – випадки гострої реакції на стрес", – уточнив Кривошеєнко.

Інформація уточнюється.

Як писав Главред, у ніч на 20 квітня країна-агресор Росія завдала удару по житловому сектору Київської області. У Броварському районі в результаті атаки виникла пожежа в житловому будинку. Травмовано 51-річного чоловіка.

У ніч на 17 квітня російські окупанти масово атакували Одеську область ударними безпілотниками. В результаті постраждали об'єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.

Вночі на 17 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар припав на потужності Чернігівобленерго. Понад 6 тисяч абонентів залишилися без світла.

Вночі на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Київ був під ударом балістики та дронів.

Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина. 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. 30 осіб були госпіталізовані.

Інші новини:

Про персону: Артем Кобзар Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред