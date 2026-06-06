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Проти волі Путіна: Україна наближає закінчення війни, Зеленський показав як

Анна Косик
6 червня 2026, 11:58
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Українські військові переконують росіян, що війну потрібно закінчувати.
удар по рф
Україна вкотре успішно атакувала об'єкти на території РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив Зеленський:

  • Українські далекобійні санкції ефективно працюють
  • Попри небажання Путіна, РФ треба закінчувати війну
  • Україна справедливо відповідатиме на удари по мирному населенню

Українські санкції продовжують працювати проти країни-агресорки Росії, бо кремлівський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну, хоча вже час.

Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, минулої ночі українські дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга - до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті.

відео дня

"Також наші далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі. Важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР", - додав президент.

Глава держави наголосив, що Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю, бо будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь.

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Скріншот з Telegram-каналу Главред

Повні відео з наслідками ударів Сил оборони по об'єктах в РФ дивіться у нашому Telegram-каналі за посланням.

Як удари України впливають на РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами фахівця із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максима Гардуса, удари по інфраструктурі руйнують імідж Росії як "енергетичної наддержави", яка нібито завжди виконує свої зобов’язання.

Тепер бізнес стикається з ризиком: замовлений танкер може просто не дійти до порту через знищення об’єкта. Це створює загрозу зупинки виробництва й змушує компанії терміново шукати альтернативні джерела постачання.

Проти волі Путіна: Україна наближає закінчення війни, Зеленський показав як
"Тіньовий флот" РФ / Інфографіка: Главред

Удари України вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 6 червня та вранці в суботу територія Росії була атакована дронами. В результаті загорілася нафтобаза в Краснодарському краї.

Напередодні стало відомо, що наприкінці травня – на початку червня 2026 року Росія зіткнулася з найбільшою паливною кризою з початку повномасштабної війни. Серія масованих ударів по нафтопереробній інфраструктурі призвела до зупинки або суттєвого скорочення роботи низки ключових НПЗ.

Раніше повідомлялося, що знищення російського корвета "Бойкий" значно знизило бойовий потенціал РФ у Балтійському морі та продемонструвало здатність України завдавати точних ударів на великі відстані.

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Про персону: Максим Гардус

Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн.

Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

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