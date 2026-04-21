Україна пропонувала створити 'Донніленд' на частині Донбасу - NYT

У неформальних переговорах щодо завершення війни з'явилася ідея створення на сході України зони під назвою "Донніленд".

Україна пропонувала перейменувати Донбас на честь Трампа

Під час неформальних обговорень варіантів врегулювання війни в Україні з’явилася ініціатива назвати частину територій на сході країни "Доннілендом". Так українські переговірники намагалась заручитися підтримкою адміністрації Трампа. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За даними співрозмовників, назва виникла як поєднання слів "Донбас" і "Дональд" та спочатку мала жартівливий характер. Водночас її розглядали як спробу привернути увагу адміністрації Дональда Трампа до української позиції та посилити політичний тиск на Росію в питаннях територіальних вимог.

Йдеться про території на сході України, які нині залишаються предметом суперечок у переговорах із Росією. Серед варіантів обговорювалися створення демілітаризованої зони або спеціального економічного режиму, який не передбачає повного контролю жодної зі сторін.

Водночас "Донніленд" не має жодного офіційного статусу і не фігурує в жодних формальних документах. Ідея залишилася лише в рамках неформальних дискусій між учасниками переговорів.

У матеріалі зазначається, що подібні "іменні" ініціативи не є унікальними й раніше з’являлися проєкти на кшталт "Форт Трамп" у Польщі та "Дорога Трампа" у рамках домовленостей між Вірменією та Азербайджаном.

Як зазначили у NYT, переговори щодо майбутнього Донбасу залишаються складними. Росія наполягає на повному контролі над регіоном, тоді як Україна відкидає такі вимоги й наголошує на збереженні суверенітету. Обговорення можливих компромісів триває, однак конкретних домовленостей наразі немає.

Як повідомляв Главред, Київ готовий до можливої зустрічі лідерів України, Росії, Туреччини та, ймовірно, США, яку можуть організувати в Туреччині. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не прийме російські вимоги щодо виведення військ із Донбасу та будь-які ультиматуми, що суперечать територіальній цілісності держави.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, зокрема організації зустрічі на рівні лідерів. За його словами, Анкара підтримує ідею мирного врегулювання через переговорний процес і готова надати майданчик для діалогу, якщо обидві сторони висловлять згоду.

У Кремлі не виключають відновлення переговорів у Стамбулі, однак заявляють, що це питання наразі не є для Росії пріоритетним. Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія нібито не нав’язує переговори, але готова до них, якщо інша сторона буде готова.

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

