УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вибухи і стрілянина в Севастополі: гауляйтери скаржаться на атаку надводних безпілотників

22 березня 2023, 09:09
Перший вибух прогримів близько 04:46 за місцевим часом у центральній частині міста.
Вибухи і стрілянина в Севастополі
Вибухи і стрілянина в Севастополі / соцмережі

Рано вранці в середу, 22 березня, в окупованому Росією Севастополь прогриміла серія гучних вибухів. Повідомляється про можливу атаку дронів.

Перший вибух прогримів близько 04:46 за місцевим часом у центральній частині міста. Від нього затремтіли шибки у вікнах, повідомляє Крим.Реалії

Пізніше окупаційна "Дирекція з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури" Севастополя повідомила, що морський пасажирський транспорт призупинив свою роботу.

відео дня

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські військові знищили 3 безпілотники, які вранці 22 березня атакували Чорноморський флот.

"Рано вранці наш флот відбив атаку надводних безпілотників. Загалом до цієї години знищено три об'єкти. Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювало ППО по повітряній цілі", - заявив він.

Гауляйтер Севастополя стверджує, що російські військові кораблі не постраждали.

Звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що може статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом - військовою силою і дипломатією.

"Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", — зазначив він.

Колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, бойові дії в 2023 році можуть початися на території тимчасово окупованого Криму, а дипломатичні варіанти повернення півострова неможливі.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Севастополь
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:52

"Шматки пришили, імпланти в груди": з'явилося перше моторошне фото Кіркорова після пластики

09:46

Не з українцями воюємо, а з рептилоїдами: чоловік путіністки Циганової видав нову маячнюВідео

09:38

РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області: є жертви, люди - під завалами

09:09

Вибухи і стрілянина в Севастополі: гауляйтери скаржаться на атаку надводних безпілотниківВідео

09:08

Путін запевняв, що може виграти війну, а Сі Цзіньпін схиляв його до поступок - росЗМІ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:00

Втрата Криму змусить російські еліти видати Путіна до Гааги - Микола ПолозовЕксклюзив

08:50

Капітуляція Путіна перед СіПогляд

08:50

Гороскоп на сьогодні 22 березня 2023: Овну - розставання, Стрільцям - нові відносиниВідео

08:41

В'ятрович пояснив, чи штовхнув Путін Україну своєю агресією в обійми НАТОВідео

Реклама
08:32

"Не знають, що з цим "щастям" робити": у ЗСУ розповіли про наслідки "бавовни" в ДжанкоїВідео

08:06

Найближчі тижні будуть "критичними": РФ готує ще один наступ на Україну - Білий дім

07:56

Чотири групи: кому в березні не підняли пенсіїВідео

07:11

Вночі РФ атакувала Україну дронами: 16 "Шахедів" з 21 знищені силами ППО, є жертви серед цивільних

06:37

Путіну не вдалося домогтися бажаного партнерства із Сі Цзіньпіном - ISW

06:20

Чому нам не передають західну авіаціюПогляд

06:10

3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками в квітні: буде феноменальний місяцьВідео

05:32

Чому обсипається листя фікуса та як врятувати рослинуВідео

04:30

РФ використовувала "заготовлені ресурси" і більше не може проводити великі операції - СамусьВідео

03:35

"Після перемоги у війні Україні буде дуже важко": В'ятрович озвучив песимістичний сценарійВідео

03:20

Вітамінна бомба весни: рецепт найпростішого і дивовижного салату за 5 хвилинВідео

Реклама
03:05

"Прилизана" Хайді Клум з'явилася на обкладинці глянцю в піджаку на голе тіло

02:35

Що добре росте поруч з цибулею: хитрому виверту позаздрять досвідчені городники

02:02

Жінка по всьому світу шукає взуття для свого 14-річного сина: що сталосяВідео

01:35

"На РФ чекає смута після поразки": Яковенко сказав, від чого залежить розпад РосіїВідео

00:51

5 найсуворіших заборон 22 березня, які можуть принести в будинок нещастя: прикмети на Сорок святихВідео

00:21

Чому потрібно їсти вівсянку кожен день: кишківник і серце скажуть спасибі

21 березня, вівторок
23:56

"В Москву приїхав новий володар": психолог розповів, як лідер КНР домінував та знущався з ПутінаВідео

23:02

Вибухи можуть пролунати у 5 областях РФ: Світан попередив росіян про серйозну небезпеку для нихВідео

22:54

"Залишимося без літаків": Самусь оцінив шанси України на отримання західних винищувачівВідео

22:45

Зірка молодіжних комедій 2000-их потрапила в психіатричну клініку

22:38

Не витримав пропагандиста і знепритомнів: в прямому ефірі у Соловйова ледь не помер гістьВідео

22:10

Валерій Меладзе скоро стане новим іноагентом в РосіїВідео

22:07

Тяжкохвору російську актрису жорстоко обікрали близькі: винесли всеВідео

21:55

Продюсер Полякової заступився за співачку, яку обізвали клоуном та паразиткою

21:52

Є руйнування і постраждалі: РФ вдарила ракетами по ОдесіВідео

21:52

Кабаєва задерла ногу і показала, в якій вона форміВідео

21:35

Помер актор "Зоряних воєн" і "Гаррі Поттера"

21:21

Дістаємо футболки: синоптики повідомили про найпотужнішу "спеку" в УкраїніВідео

21:05

Путін і Сі зустрічалися даремноПогляд

21:01

Віталій Портников. У Джанкої красиво палають "Калібри"Відеоблоги

Реклама
20:47

Видача повісток через "Дію": Федоров відповів на хвилююче питанняВідео

20:26

ЗСУ завершують навчання: ЗРК Patriot будуть розгорнуті в Україні швидше, ніж планувалося - ПентагонВідео

20:17

Пропагандистка Скабєєва забилася в істериці через жарт Галкіна про її голову в руках Кіркорова

20:15

Чому 23 березня не можна говорити погано про померлих: прикмети, які можуть серйозно нашкодитиВідео

19:44

Врятував друга з 42-денного полону: під Бахмутом загинув доброволець з Нової ЗеландіїВідео

19:26

Легендарний радянський актор жорстко поставив росіян на місце: "Це ви мені винні!"Відео

19:20

Поки не видно, щоб Путін прийняв руку допомоги КитаюПогляд

19:06

Підписали договір та зробили заяву про війну в Україні: підсумки зустрічі Путіна і Сі ЦзіньпінаВідео

18:37

"Зараз ми диктуємо росіянам": експерт розповів про великі проблеми Росії у війні з УкраїноюВідео

18:18

У свої 22 мужньо захищав рідну землю: у тяжких боях за Україну загинув молодий прикордонникВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти