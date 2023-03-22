Вибухи і стрілянина в Севастополі: гауляйтери скаржаться на атаку надводних безпілотників

Перший вибух прогримів близько 04:46 за місцевим часом у центральній частині міста.

Вибухи і стрілянина в Севастополі / соцмережі

Рано вранці в середу, 22 березня, в окупованому Росією Севастополь прогриміла серія гучних вибухів. Повідомляється про можливу атаку дронів.

Перший вибух прогримів близько 04:46 за місцевим часом у центральній частині міста. Від нього затремтіли шибки у вікнах, повідомляє Крим.Реалії

Пізніше окупаційна "Дирекція з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури" Севастополя повідомила, що морський пасажирський транспорт призупинив свою роботу.

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Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські військові знищили 3 безпілотники, які вранці 22 березня атакували Чорноморський флот.

"Рано вранці наш флот відбив атаку надводних безпілотників. Загалом до цієї години знищено три об'єкти. Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювало ППО по повітряній цілі", - заявив він.

Гауляйтер Севастополя стверджує, що російські військові кораблі не постраждали.

Звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що може статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом - військовою силою і дипломатією.

"Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", — зазначив він.

Колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, бойові дії в 2023 році можуть початися на території тимчасово окупованого Криму, а дипломатичні варіанти повернення півострова неможливі.

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