"Диверсійна операція": експерт висунув несподівану версію вибухів у Севастополі

Стовп диму характерний для довгострокового горіння якогось великого об'єкта, підкреслив Павло Нарожний.
У разі атаки на кораблі РФ в Севастополі українським диверсійним човном, в місці вибуху повинен був підніматися величезний стовп диму, заявив військовий експерт Павло Нарожний.
"Був би вибух,"бавовна", як то кажуть. Стовп диму характерний для довгострокового горіння якогось великого об'єкта - вертольота, корабля, підводного човна, складу палива. Але не одного човна, який несе на собі 100-150 кілограмів вибухівки. Вона б вибухнула, і на цьому все закінчилося", - пояснив він у коментарі Каналу 24.
Диверсійна операція
Експерт не виключив, що вибухи в Севастополі могли бути результатом "невеликої диверсійної операції".
"Щось близько підійшло до цього корабля, і він загорівся", – сказав співрозмовник і не виключив, що могла бути атака безпілотників.
Він також припустив, як могли запустити безпілотники для удару по окупантах у Севастополі.
"Скажімо, наш якийсь катер вийшов на відстань 50 кілометрів від Одеси і запустив 5-10 диверсійних безпілотників, які віддалено управлялися. П'ять з них збили, а інші долетіли і підпалили свої цілі. Так, це можливо", – додав Нарожний.
Вибухи в Севастополі
Нагадаємо, в Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Він додав, що Адмірал Макаров є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.
У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.
"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.
Читайте більше:
- Потужна бавовна в Севастополі: у місті прогриміли нові вибухи
- У Севастополі розцвіла "бавовна": окупанти заявили про роботу ППО біля аеродрому Бельбек
- У Севастополі гучна "бавовна", окупанти перекрили бухту