"Диверсійна операція": експерт висунув несподівану версію вибухів у Севастополі

У Севастополі прогриміли потужні вибухи / Telegram

У разі атаки на кораблі РФ в Севастополі українським диверсійним човном, в місці вибуху повинен був підніматися величезний стовп диму, заявив військовий експерт Павло Нарожний.

"Був би вибух,"бавовна", як то кажуть. Стовп диму характерний для довгострокового горіння якогось великого об'єкта - вертольота, корабля, підводного човна, складу палива. Але не одного човна, який несе на собі 100-150 кілограмів вибухівки. Вона б вибухнула, і на цьому все закінчилося", - пояснив він у коментарі Каналу 24.

Диверсійна операція

Експерт не виключив, що вибухи в Севастополі могли бути результатом "невеликої диверсійної операції".

"Щось близько підійшло до цього корабля, і він загорівся", – сказав співрозмовник і не виключив, що могла бути атака безпілотників.

Він також припустив, як могли запустити безпілотники для удару по окупантах у Севастополі.

"Скажімо, наш якийсь катер вийшов на відстань 50 кілометрів від Одеси і запустив 5-10 диверсійних безпілотників, які віддалено управлялися. П'ять з них збили, а інші долетіли і підпалили свої цілі. Так, це можливо", – додав Нарожний.

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, в Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що Адмірал Макаров є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

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