Проросійські жителі Криму повинні бути депортовані після повернення півострова - Тука

Георгій Тука не вірить ні в які дипломатичні шляхи повернення Криму. За його словами, це ілюзія.

Георгій Тука / Колаж Главред, УНІАН

Бойові дії у 2023 році можуть розпочатися на території тимчасово окупованого Криму, а дипломатичні варіанти повернення півострова неможливі.

Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Якщо ми хочемо повернути контроль над тимчасово окупованим півостровом Крим, то іншого способу я не бачу. Цілком можливий варіант, що бойові дії почнуть просуватися не в бік Луганська чи Донецька, а в бік Криму. У будь - якому випадку, присутність української армії на території півострова просто неминуча", - зазначив експерт.

Тука не вірить ні в які дипломатичні шляхи повернення Криму. За його словами, це ілюзія.

"Ми зможемо повернути окуповані території, в тому числі Крим, тільки військовим шляхом. Тому нам потрібно вже зараз продумувати план з повернення півострова і готуватися до його реалізації", - заявив експерт.

Тука додав, що з чималою групою проросійськи налаштованих громадян, які зараз проживають на території окупованого Криму, необхідно щось робити.

"Ці люди повинні бути депортовані в Росію", - підсумував експерт.

Повернення Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що може статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що українські захисники до лютого будуть завдавати ударів по російських штабах на окупованих територіях України. Це створить умови для операції з деокупації Кримського півострова.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські загарбники вже розуміють, що вхід українських військ в окупований Росією Крим – це лише питання часу. Окупанти вже неабияк злякалися після успіхів української армії на фронті і тепер "готуються" до зустрічі з бійцями ЗСУ в Криму.

Читайте також: