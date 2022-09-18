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"Треба деокупувати території": Зеленський вперше висловився про плани повернення Криму

18 вересня 2022, 15:58

Україна може повернути Крим дипломатичним шляхом, каже президент.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що може статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.

Як сказав глава держави в інтерв'ю Reuters, немає іншого виходу, ніж повертати Крим до складу України.

"Треба деокупувати території. Так може статися так, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Так може статися. І безумовно, люди в Україні, звичайно, більше б підтримали дипломатичний шлях вирішення цього питання", - сказав Зеленський.

Хто відповідатиме за повернення Криму Зеленський відповісти не зміг.

"Що за коло осіб будуть обговорювати це питання і коли це буде? Я не можу зараз сказати", - додав президент.

Ситуація в Криму

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Україна може застосовувати зброю Заходу по військових об'єктах РФ в окупованому Криму. США не проти таких дій Києва. Між Штатами і Україною існує домовленість про незастосування таких озброєнь по території Росії. На окуповані українські землі вона, безумовно, не поширюється.

Видання Politico опублікувало коментар представника Білого дому, який заявив, що Вашингтон визнає право України завдавати ударів по військових об'єктах в окупованому Криму західною зброєю. У Байдена назвали півострів суверенною територією України.

На початку вересня у Криму знову пролунали вибухи. Жителі Керчі публікували відео, ймовірно, прольотів ракет. Пізніше повідомлялося, що сталися вибухи і на аеродромі Бельбек в Севастополі.

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Володимир Зеленський повернення Криму
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