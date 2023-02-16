"Україна може повернути Донбас після Криму": коли ЗСУ візьмуть Севастополь, армія РФ посиплется – експерт

Росіяни навряд чи триматимуться за Донбас, коли українські військові деокупують Кримський півострів.

Коли ЗСУ візьмуть Севастополь, армія РФ посиплется, зазначає експерт/ 93 ОМБР Холодний Яр, УНІАН

Українські військові можуть відвоювати в окупантів Донбас після повернення Криму. Для російських загарбників втрата півострова буде сильним психологічним моментом, після якого вони просто можуть припинити триматися за окуповані території Донеччини та Луганщини.

Російська армія після такого удару просто посиплеться. Таку думку висловив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в інтерв’ю Главреду.

"У мене є певні сподівання на те, що коли ми зайдемо до Криму, це буде тим психологічним сигналом, після якого російська армія просто посиплеться. Бо коли ми братимемо Севастополь, велике питання, чи триматимуться росіяни за Донбас. Бо якщо вважати, що вони спокійно проковтнуть визволення Україною Криму і далі, зціпивши зуби, триматимуть оборону кожного шматка окупованих теренів Донбасу, тоді досить швидко можна буде звільнити те, що було вільним до минулого року – лісостепову частину Луганщини", – зазначає Дикий.

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За словами експерта, у захисників України та окупантів різна мотивація. У російських загарбників багато що тримається на міфі про "велику Росію", а з заходом українських військових до Криму цей міф трісне по швах. І тоді у російських солдатів може бути сильна деморалізація.

"Звичайно, залишаються корпуси так званих "ЛНР" та "ДНР", які якраз дуже мотивовані – вони вже показали це у цій війні. Бо вони чудово розуміють, що у разі програші у Росії будуть нікому не потрібними, тільки поки вони тут… Бо вони розуміють, що для нас вони не військовополонені, а зрадники і кримінальники, а в Росії потрібні, допоки воюють на нашій території. Але їх вже залишилося не так багато – вони зазнають величезних втрат, а ресурсу для добору практично немає, бо росіяни мобілізували там усе, що рухалося", – каже військовий експерт.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий – український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Тому сепаратисти так званих "ЛНР" та "ДНР" можуть і не стати особливою проблемою. А от як саме поводитиметься російська регулярна армія після деокупації Криму поки що важко спрогнозувати, зазначає Дикий.

Ситуація на фронті

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначав, що окупаційна армія Росії намагатиметься окупувати Бахмут Донецької області до річниці свого повномасштабного військового вторгнення в Україну. Ворог вже мав намір захопити місто до дня народження свого директора Володимира Путіна 7 жовтня, але провалив "плани".

Також Данілов заявив, що російські окупаційні війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він закликав українців не панікувати і "спокійно ставитися" до планів російських загарбників до річниці вторгнення.

Нагадаємо, політичний і військовий експерт Євген Дикий зазначає, що Україна зараз накопичує сили, і технічно, і набираючи живу силу, щоб перейти в контрнаступ. Але, за його словами, все залежатиме від багатьох факторів.

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