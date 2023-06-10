Троє загиблих, 26 поранених, серед яких діти: окупанти атакували Одесу дронами

Уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спалахнула пожежа. Вибухова хвиля також пошкодила кілька багатоквартирних будинків навколо.

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РФ атакувала Одесу дронами/ колаж: Главред, фото: ОК "Південь"

Російські окупанти у ніч на суботу, 10 червня, атакували Одеську область дронами "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі безпілотники, проте уламки одного з них влучили у багатоповерхівку в Одесі.

Внаслідок цього у будинку виникла пожежа. Загинули троє людей, ще понад 10 – отримали поранення. Про це повідомило оперативне командування "Південь".

"Під час нічної дронової атаки на Одещині силами протиповітряної оборони всі "Shahed-131/136" знищено. Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання. Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано. 3 цивільних загинули", – йдеться у повідомлення.

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Зазначається, що також вибуховою хвилею було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо. Понад 10 осіб отримали поранення.

Начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що були збиті вісім безпілотників, які запустили російські окупанти. Вона підтвердила загибель трьох людей і повідомила, що через влучання уламків дрона в багатоквартирний будинок отримали поранення 26 людей, серед яких троє дітей і вагітна жінка.

РФ атакувала Одесу дронами, уламки влучили у багатоповерхівку/ скрін

Дивіться відео наслідків влучання уламків дрона у багатоповерхівку в Одесі:

Атака окупантів на Київ 30 травня

У Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе загинула жінка і були постраждалі. У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Через удар дроном кілька верхніх поверхів багатоповерхівки залишилися без стін. Загалом було понівечено шість десятків квартир, сім квартир розтрощило вщент.

Під час нічної атаки російських окупантів дронами на Київ у повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків були руйнування. Пошкодження були у різних районах Києва – Голосіївському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Святошинському.

Пізніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки дронами на Київ і Київщину загинула 32-річна жінка, ще 13 – отримали поранення (9 – у Києві, четверо – на Київщині). Також пошкоджено 16 об'єктів – цивільні авто, споруди та житлові будинки.

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