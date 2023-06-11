Втікали від війни: в Одесі від російської атаки загинуло подружжя із Бахмута

10 червня внаслідок атаки дронів країною-агресоркою Росією на Одесу загинуло подружжя переселенців: чоловік та жінка.
Як повідомили мешканці, що вибуховою хвилею вбило Юлію та Юрія Антоненко з міста Бахмут, які переїхали до Одеси, рятуючись від війни, повідомляють одесити у соціальній мережі Facebook.
Пара загинула поруч з 10-поверховим будинком, в якому проживали в Одесі. Вони поспішали до дому, бо до початку комендантської години залишалося мало часу. У подружжя залишилася 20-річна донька.
У Мережі користувачі реагують на це по-різному. Хтось написав, що "від долі не втечеш", але дуже багато людей агресивно відповідають, що проблема не в долі, а в росіянах, які напали на Україну та вбивають людей.
Нагадаємо, що 10 червня окупанти атакували Одесу дронами. Уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спалахнула пожежа. Вибухова хвиля також пошкодила кілька багатоквартирних будинків навколо.
РФ вдарила іранськими дронами по Києву 30 травня - загинула жінка та чимало постраждалих. У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Через удар дроном кілька верхніх поверхів багатоповерхівки залишилися без стін.
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