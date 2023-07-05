Вибух у Шевченківському суді Києва: правопорушник загинув на місці

Міністр Ігор Клименко уточнив, що під час штурму приміщення поранено двох бійців Корд.

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Вибух у суді Києва / Колаж Главред, фото скріншот

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прибув до Шевченківського суду Києва, ввечері 5 липня.

За словами Клименка, після вибуху в суді правопорушник загинув.

"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе", - заявив Клименко.

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Також міністр уточнив, що під час штурму приміщення поранено двох бійців Корду.

Їхнє життя врятували щити, за якими рухалися спецпризначенці.

"Попередньо, Гуменюк, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину в 2015 році, в результаті якого загинули 4 військовослужбовці НГУ, сьогодні його привезли на ще одне засідання суду... Після цього засідання Гуменюк зачинився в туалеті, потім відчинив двері і кинув по караулу якийсь вибуховий пристрій. Таких вибухів, попередньо, було два", - розповів глава МВС.

За словами Клименка, згодом зловмисник намагався вийти з будівлі суду. Конвой зупинив його пострілом у повітря. Потім Гуменюк забарикадувався у окремому приміщенні. З ним намагалися вести переговори, але він не йшов на контакт.

Міністр додав, що після деблокування дверей зловмисник кинув ще один вибуховий пристрій у бік правоохоронців. У них поранено нижні кінцівки, їх уже госпіталізували.

"Сам Гуменюк загинув від вибухового пристрою", - наголосив глава МВС.

Дивіться відео, що розповів Ігор Клименко після вибуху в суді:

Подробиці вибуху в суді

В Офісі генпрокурора при цьому зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти.

У відомстві уточнили, що спробу втечі підсудний скоїв, коли перебував у вбиральні. Після цього він закрився всередині конвойного приміщення.

"Є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються", - додають в ОГП.

Що відомо про чоловіка, який влаштував вибух

Клименко підтвердив, що зловмисник - чоловік, який у 2015 році кинув гранату в нацгвардійців під будівлею Верховної Ради. Ним виявився Ігор Гуменюк - колишній боєць добровольчого батальйону "Січ".

Як повідомив Ігор Клименко, Гуменюк загинув від вибухівки.

Ігор Гуменюк / соцмережі

Вибух у Шевченківському райсуді

5 липня вдень у будівлі Шевченківського районного суду прогримів вибух. Пізніше з'ясувалося, що один з підсудних підірвав там вибуховий пристрій.

Пізніше на території суду пролунали ще кілька вибухів, після яких туди заїхали автомобілі швидкої допомоги.

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