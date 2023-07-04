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У Зеленського попередили про загрозу теракту на ЗАЕС: у РФ розганяють дату вибуху

Олексій Тесля
4 липня 2023, 19:45 оновлено 4 липня, 19:51
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У РФ висувають маячню про те, що нібито Україна готує удар по АЕС.
Подоляк, ЗАЕС
Михайло Подоляк попередив про загрозу теракту на ЗАЕС / НАЕК Енергоатом, Скріншот

Російські окупанти бояться наслідків, які може за собою спричинити теракт на захопленій Запорізької АЕС і побоюються юридичних санкцій проти Росатома, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Разом з тим він вважає, що ймовірність підриву РФ Запорізької АЕС становить 50/50. Таку думку він висловив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вони (окупанти РФ, - ред.) розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для "Росатому" — вони будуть однозначно, якщо щось Росія захоче зробити", - говорить представник ОП.

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Він також зазначив, що країна-окупант РФ продовжує брати за основу терористичні методи і застосовує їх у війні проти України через те, що вони більше не можуть протидіяти українському контрнаступу на фронті, тому намагаються перешкодити закінчити війну іншими способами. На думку Подоляка, РФ прагне не програти будь-яким шляхом.

Дивіться відео - Михайло Подоляк про загрозу теракту РФ на Запорізькій АЕС:

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Михайло Подоляк оцінив ризик теракту на ЗАЕС / скріншот

Пропагандисти РФ розганяють дату теракту на ЗАЕС

Відзначимо, що у РФ пропагандисти очевидно вже отримали методичку щодо запланованого теракту на ЗАЕС. Вони висувають маячню про те, що нібито Україна готується до удару по станції.

"Не виключено, що в тій чи іншій формі побачимо і атаку на ЗАЕС, від спроби прямого захоплення до ракетно-артилерійських ударів", — йдеться в повідомленні пропагандистського Telegram-каналу "АДЕКВАТ Z".

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Повідомлення пропагандистів РФ / скріншот

Інформаційні терористи РФ також пишуть, що Україна нібито може використовувати для удару по ЗАЕС високоточні ракети великої дальності і БПЛА.

"Одночасно з цим, украми буде скинутий з повітряного носія боєприпас, споряджений радіоактивними відходами, вивезеними з Південноукраїнської АЕС 03.07.2023 року, на один з військових аеродромів на півдні України", — сказано в повідомленні іншого пропагандистського ресурсу РФ "Придністровець".

Також говориться, що Україна нібито планує використовувати для удару по ЗАЕС ОТРК Точка У, з начиненою радіоактивними речовинами боєголовкою.

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Повідомлення пропагандистів РФ / скріншот

Ризик теракту на Запорізькій АЕС

Країна-агресор РФ з технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізької атомної електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

Якщо окупанти країни-агресора Росії ризикнуть здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, Україна дізнається про катастрофу тільки через кілька годин. Прямий радіаційний контроль сьогодні знаходиться в руках загарбників. Про це заявив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти, ймовірно, не стануть навмисно створювати аварію на Запорізькій АЕС, так як не зможуть контролювати її наслідки. Однак досвід з Каховською ГЕС показує, що вони все ж можуть вдатися і до такого теракту. Експерти описали три можливі сценарії.

Інші новини:

Запорізька АЕС Михайло Подоляк війна Росії та України
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