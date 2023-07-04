Вибухи у Первомайському: окупанти цілились у місце прощання із загиблим військовим

Внаслідок обстрілу Первомайська кількість постраждалих зросла до 41 людини. Серед них 12 дітей.

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У Первомайську різко збільшилась кількість травмованих / Колаж: Главред, фото: Андрій ​Єрмак

Російські окупанти обстріляли місто Первомайський в Харківській області. При цьому ворог цілився по місцю прощання із загиблим військовослужбовцем. Про це заявив один з командирів спецпідрозділу ГУР МО "Кракен" Сергій Величко ("Чілі"). Відео вже розлетілось в Мережі.

Вдень 4 липня в останню путь проводжали загиблого українського військового Олега Фадєєнка з позивним "Малиш". Він заявив, що у росіян нема чесні та моральних цінностей.

"Коли ви стріляєте по точці прощання із загиблим бійцем, який з честю відстоював українські землі, це не те що жалюгідно, вам немає прощення. За нами лише помста, помста за всіх загиблих", - сказав "Чілі".

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На щастя, окупантам не вдалось поранити людей, які прийшли на прощання з військовим.

Однак у Первомайському збільшилась кількість постраждалих.

Жертви та поранені в Первомайському

Станом на 18:30 кількість постраждалих різко зросла до 41 людини. Серед них є 12 дітей, у тому числі 2 немовляти.

"За інформацією медиків, стан 10-місячного хлопчика, який потрапив до реанімації, стабілізували. Інші діти отримали легкі осколкові поранення, забиття і подряпини. Усім надана медична допомога", - йдеться у повідомленні МВС України.

Внаслідок ракетного удару окупантами пошкоджені 8 багатоповерхових будинків та 8 автомобілів.

Удари РФ по Україні

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Відомо про поранених різного ступеня. Пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирних житлових будинки.

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