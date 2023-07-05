Багато 'швидких' і поліції: у Шевченківському суді Києва стався вибух

На місці працює слідчо-оперативна група, спецназ, вибухотехніки та кінологи.

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Шевченківський суд Києва вибух / Колаж Главред, фото скріншот з відео

Вдень 5 липня в Шевченківському суді Києва стався вибух. Як повідомляють очевидці, на місце події прибули машини "швидкої допомоги" і поліція.

У свою чергу в Національній поліції України заявили, що на місці працює слідчо-оперативна група, спецназ, вибухотехніки та кінологи.

Поліція Києва про вибух у суді / скріншот

У мережі пишуть, що в будівлі також нібито була чутна перестрілка.

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Що сталося в суді - подробиці

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, вибухотехніки та інші необхідні служби.

"За попередньою інформацією, невстановлений в даний час пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу", - додав він.

Клименко про вибух у суді / скріншот

Хто міг влаштувати вибух

У мережі повідомляють, що за попередньою інформацією обвинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою скоїв теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати, вихопив пістолет і взяв конвоїра в заручники.

"Вибух у Шевченківському суді столиці пролунав о 17.20. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до суду підсудного, який за невстановленими обставинами підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій", - повідомили в КМВА.

Ігор Гуменюк / соцмережі

Дивіться відео, що відбувається в Шевченківському суді Києва:

Що відомо про вибух у суді - нові подробиці

Як повідомляють журналісти з місця подій, станом на 19.24 на територію суду оточили правоохоронці.

Пізніше вибіг поліцейський та покликав ще одну карету "швидкої допомоги".

Крім того, із будівлі Шевченківського суду винесли двох людей на ношах.

Дивіться відео, що відбувається біля суду:

Вибухи в Сумах

Нагадаємо, 3 липня у Сумах прогриміли звуки вибухів. У мережі повідомили, що над містом бачили ворожі дрони. Варто відзначити, що ці вибухи прогриміли ще до оголошення повітряної тривоги. Мер міста закликав людей не залишати укриття, поки не буде відбою тривоги.

Відомо, що практично у центрі Сум було 4 "прильоту" "Shahed 136". В результаті цього пошкоджено два багатоповерхових будинки та адміністративну будівлю.

Пізніше президент України повідомив, що окупанти вдарили по будівлі СБУ.

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