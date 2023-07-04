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Клуби чорного диму і найсильніші вибухи: в окупованій Макіївці потужна "бавовна"

Марія Тупік
4 липня 2023, 22:17 оновлено 4 липня, 22:42
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Місцеві жителі і ЗМІ пишуть, що вдарили по нафтобазі в Макіївці.
Вибух у Макіївці та Донецьку
Вибух у Макіївці та Донецьку / Колаж Главред, фото скріншот з відео

Увечері, 4 липня, в окупованій Макіївці прогриміли потужні вибухи. Місцеві жителі вже опублікували наслідки попадання.

У Telegram-каналах місцеві жителі опублікували фото, на яких, за їхніми словами, і є наслідки "прильотів" в окупованому місті.

У Мережі пишуть, що вдарили по нафтобазі в Макіївці.

відео дня

Дивіться відео, як у Макіївці трапилася потужна "бавовна":

Також ЗМІ публікують фотографії та відео наслідків попадання в місті.

На одному з відео можна побачити потужний вибух.

Вибух у Макіївці
Вибух у Макіївці / скріншот

Пізніше Стратком ЗСУ підтвердив інформацію про "бабовню" у Макіївці. Повідомляється, що був удар по БК окупантів.

Клуби чорного диму і найсильніші вибухи: в окупованій Макіївці потужна 'бавовна'
Бавовна в Макіївці / скриншот

Вибухи в Москві 4 липня

4 липня рано вранці в Москві пролунали потужні вибухи. РосЗМІ повідомляли про атаку безпілотників. Дрони летіли на Москву з боку Калузької області на висоті 200 метрів.

За даними Telegram-каналу Baza, в декількох кілометрах від Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД), за даними місцевих жителів, було як мінімум два вибухи з різницею в кілька секунд. Повідомляється, що спрацювала система ППО - безпілотник збили.

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