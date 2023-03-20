Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети "Калібр" - розвідка

Вибух у тимчасово окупованому Джанкої знищив російські крилаті ракети "Калібр" під час їх транспортування.

Вибух / УНІАН

Увечері, 20 березня, в окупованому Джанкої на півночі Криму лунають вибухи.

Місцеві жителі в соцмережах опублікували відео і повідомили про 10 вибухів.

Крім того, в місті частково зникло світло.

відео дня

Ватажок Криму Сергій Аксьонов заявив, що в районі міста Джанкой "нібито спрацювала система протиповітряної оборони".

За його повідомленням, одна людина була поранена.

"У районі Джанкоя відпрацювала ППО. За попередніми даними, уламки пошкодили домоволодіння і магазин. На жаль, одна людина поранена", - написав Аксьонов.

Що говорять в Україні

Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram повідомило, що вибух у тимчасово окупованому Джанкої знищив російські крилаті ракети "Калібр" під час їх транспортування.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їх транспортування залізницею", - сказано в повідомленні розвідки.

У ГУР нагадали, що крилаті ракети "Калібр" призначені для пусків за допомогою надводних кораблів російського флоту. Дальність ураження становить - понад 2500 тисяч кілометрів по наземних цілях і понад 375 кілометрів по морських.

"Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії і готує український півострів Крим до деокупації", - додають у розвідці.

Момент удару в Джанкої

Повернення Криму під контроль України

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже через півроку. Чиновник планує через 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно покинути Кримський півострів у разі руйнування логістики.

Як зазначив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом у війні проти Росії може наступити на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

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