'Навіть не чинитиме опір': Арестович розповів, як Путін готується до здачі Криму

За прогнозом Арестовича, Україна спільно з західними країнами зможе досягти того, щоб Збройні сили України зайшли на адміністративний кордон з Кримом.

Арестович розповів, як Путін готується до здачі Криму / Міноборони РФ, Pixabay, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін знає, що Збройні сили України в рамках контрнаступу можуть завдати по Криму масованого вогневого удару. У зв'язку з цим, глава Кремля вже подумки попрощався з півостровом. Про це заявив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович під час спілкування з російським блогером Марком Фейгіним, передає УНІАН.

"Якщо на річницю "приєднання" Криму немає публічних обіцянок його захистити – це означає, що Путін просто не хоче "провідповідатися", - зазначив Арестович.

Колишній радник ОП звернув увагу на те, що під час своєї нещодавньої поїздки на півострів Путін був дуже мовчазним і не дав жодних обіцянок кримчанам щодо забезпечення прісною водою, захисту або хоча б уцілілим Кримським мостом від РСЗВ HIMARS. За словами Арестовича, армія РФ активно зміцнює свою оборону та риє окопи на півострові, що свідчить про те, що у Кремлі подумки вже змирилися з можливістю здачі Криму.

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"Ще раз побудуємо цей ланцюжок. Крим – це перлина в короні Путіна. Це вінець його 22-х річного правління, квінтесенція його політики... І ось хірургічним пінцетом у Путіна цю перлину виймають, а він навіть не намагається чинити опір", - зазначив він.

За прогнозом Арестовича, Україна спільно з західними країнами зможе досягти того, щоб Збройні сили України зайшли на адміністративний кордон з Кримом. Після цього розпочнеться широкомасштабна військова операція на півострові. Крім того, Путін належним чином розуміє цю перспективу.

Повернення Криму під контроль України

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

Як зазначив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом в війні проти Росії може настати на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

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