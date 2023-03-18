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"Не треба надмірного песимізму": В'ятрович розповів, як повертати уми українців в Криму і на Донбасі

18 березня 2023, 09:34
Для багатьох на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини російська окупація стала щепленням від "руського міра".
Донецька область, Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович вважає, що людям потрібно дати шанс відмовитися від всього російського / Фото УНІАН

Історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович озвучив своє бачення того, як повертати уми місцевого населення після звільнення тимчасово окупованих країною-агресором Росією територій Криму та Донбасу.

За словами В'ятровича, не варто бути надмірно песимістичними.

"Від багатьох людей чую, що вже десятий рік йде війна, тому ми вже втратили людей, які весь цей час жили на окупованих територіях, оскільки діти, які пішли в перший клас під час окупації, вже будуть закінчувати школу, і вони вже ніколи не стануть українцями", сказав він в інтерв'ю Главреду.

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В'ятрович навів як приклад свій особистий досвід: "Я до 14 років жив у Радянському Союзі й, коли отримав можливість відмовитися від усього радянського, зробив це і став громадянином України. А були люди набагато старші за мене, які мали ще більший радянський бекграунд, і вони також змогли відмовитися від цього".

Історик вважає, що людям потрібно дати шанс відмовитися від всього російського.

"Для багатьох на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини російська окупація стала щепленням від "руського міра", бо вони побачили, наскільки він небезпечний. Втім, залишиться певна частина людей, які активно співпрацювали з Росією – по відношенню до них повинна бути жорстка справедливість. Йдеться про притягнення до відповідальності за колабораціонізм. Повинні бути досить суворі вироки та покарання, щоб показати іншим, чого варта зрада своєї Батьківщини", - сказав В'ятрович.

При цьому ситуація в Донецькій та Луганській областях, а також в Криму трохи гірша, оскільки там ступінь колабораціонізму значно вищый, тому що людей змушують, вони починають втрачати віру в те, що ситуація коли-небудь зміниться, їх легше залякати в такій ситуації.

"Тут покарання колабораціоністів буде на порядок більше, ніж те, що ми спостерігаємо зараз на звільнених територіях. Але думаю, що кількість людей, які співпрацювали з Росією і будуть бігти на територію того, що залишиться від РФ, також буде значно більшою, ніж на тих територіях, які звільнялися протягом 2022 року", - вважає історик.

Хто такий Володимир В’ятрович

Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання.

Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявляв, що після того, як офіційному Києву вдасться повернути собі контроль над Кримом і окремими районами Донбасу, то проблема повернення умів місцевих жителів не стоятиме на порядку денному.

"Все набагато простіше: ніхто нікого повертати [в плані умів місцевих жителів, − Главред] не буде. За вісім років на окупованих територіях вже відбулося чітке розшарування на тих, хто чекає Україну, і на тих, хто піде в Росію. Ця проблема, можливо, була в 2014-2015 роках, але зараз її немає. Час чітко розвів людей по двох таборах", − сказав він.

Нагадаємо, весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів. Як пише видання Politico, Київ поки не визначився зі стратегією, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

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війна в Україні війна на Донбасі Володимир В'ятрович новини Криму війна Росії та України
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