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У Крим прибув не Путін, а його двійник: експерти вказали на викриваючі деталі

18 березня 2023, 23:08
Експерти звернули увагу на ходу Володимира Путіна та на те, як він жестикулював правою рукою.
У Крим прибув не Путін, а його двійник: експерти вказали на викриваючі деталі
У Крим приїхав не Путін, а його двійник / Фото pixabay.com

Російський диктатор Володимир Путін нібито прибув у Севастополь в анексованому Криму. Однак експерти вже помітили дивні нюанси, які вказують на те, що це був не Путін, а його двійник. Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан, повідомляє 24 канал.

На відео, яке опублікували у Мережі, видно, як Путін кульгає. Світан помітив, що цим він намагався приховати свою справжню ходу.

"Коли людина кульгає чи вдає це, то практично неможливо за ходою визначити, чи це двійник, чи основний персонаж. Тому якщо він кульгав, то, швидше за все, це був не Путін", – каже Світан.

відео дня
Путин в Севастополе
У Крим приїхав не Путін, а його двійник / скріншот з відео

Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак помітив іншу особливість. Зазвичай Путін притискає свою праву руку до себе або тримається нею за стіл. Натомість цього разу диктатор активно жестикулював правою рукою.

"Мені здалося, що це був двійник. Бо він дуже активно жестикулював правою рукою. Зазвичай, коли він сидить за столом, то тримається правою рукою або десь її притискає, коли виходить з літака. Тут він нею розмахує", - каже Ступак.

Путин в Севастополе
У Крим приїхав не Путін, а його двійник / скріншот з відео

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

У той же час професор Марк Галеотті, директор консалтингової фірми Mayak Intelligence, що спеціалізується на Росії, зазначає, що поки немає підтверджень того, що російський диктатор Володимир Путін серйозно хворий.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії
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