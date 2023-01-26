Зайдемо в Крим, звільнимо Луганську і Донецьку області: Маломуж розповів про перелом у війні з РФ

За його словами, атака ЗСУ може бути блискавичною, але доведеться почекати.

Микола Маломуж, війна в Україні / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Перелом в війні проти Росії може настати на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу.

Екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в інтерв'ю ТСН зазначив, що Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

"Актуальність наступальних операцій зі звільнення нашої держави - це має бути весна-початок літа, коли ми зможемо згенерувати найкращі сили, провести злагоджені роботи, підготувати операції та провести конкретні дії зі знищення ворога – як резервів на підходах, так і ресурсів на лінії фронту. Це реальний час", - заявив Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

За його словами, атака ЗСУ може бути блискавичною.

"Ми підготуємо удари, несподівано для ворога проведемо операції з відволікання, а основні удари там, де він не очікує. І ми перейдемо, підготувавши резерви, до наступу, тому що потрібно тримати фланги і тили, як ми пам'ятаємо по Харківському угрупованню. Там дійсно пішли далеко, могли дійти до Луганська, але не готові були захистити наші тили і фланги, а це могло бути оточення. Тому потрібно готувати таку операцію, щоб були резерви, основні наступальні операції йшли, інші забезпечували всі можливі дії противника з флангів і тилів. Це дасть перспективу потужного руху. На півдні ми зайдемо в Крим на плечах паніки, а на сході звільнимо Луганську і Донецьку області", - розповів Маломуж.

Нагадаємо, в ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки по території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Пуски ударних безпілотників здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "шахеди", всі вони були знищені Силами оборони України.

Раніше повідомлялося, що американська корпорація Lockheed Martin, що випускає винищувачі F-16, готова наростити виробництво цих літаків. Їх постачатимуть третім країнам, щоб вони могли передати Збройним силам України свої F-16.

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