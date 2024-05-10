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"Путін може втратити зв'язок із реальністю": Жирохов про ризик ядерного удару по Україні

Руслана Заклінська
10 травня 2024, 20:18
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Якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю на території України, це зачепить і сусідні країни Європи, розповів Михайло Жирохов.
'Путін може втратити зв'язок із реальністю': Жирохов про ризик ядерного удару по Україні
Путін може застосувати ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скріншот

У відповідь на заяву міністра закордонних справ Британії Джеймса Кемерона, який дозволив Україні використовувати британську зброю для ударів по території Росії, російскі дипломати пригрозили "завдати ударів по британських військових об'єктах і техніці в Україні та за її межами". Такі заяви - це частина гри на публіку з обох сторін. Про це в інтерв'ю Главреду розповів, історик і військовий експерт Михайло Жирохов.

"Європейські політики грають на страхах своїх виборців, а російська пропаганда цим майстерно користується і чинить психологічний тиск на саму Європу", - пояснив Жирохов.

За його словами, після подій у Хіросимі та аварії на Чорнобильській АЕС, яка мала значний вплив на Європу, загроза Третьої світової війни, яка може виникнути з використанням ядерної зброї, залишається "найбільшою лякалкою" для Заходу. Якби тактичну ядерну зброю застосували на території України, це мало б наслідки для сусідніх країн Європи.

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"Європейці вимушені розглядати певну вірогідність Третьої світової і того, що Путін може втратити зв'язок із реальністю і застосувати тактичну ядерну зброю. У відповідь спрацьовує російська пропаганда, яка транслює те, що, Путін, мовляв, і дійсно, за певних умов, здатен піти на такий крок", - зазначив військовий експерт.

'Путін може втратити зв'язок із реальністю': Жирохов про ризик ядерного удару по Україні
Що відомо про ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Жирохов?

Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.

Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.

Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози Путіна - що відомо про ядерні навчання в РФ

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії заявило про плани провести "найближчим часом" навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Ці навчання мають бути відповіддю на нібито "провокаційні заяви та погрози" з боку західних офіційних осіб на адресу РФ.

Також речник ГУР Андрій Юсов сказав, що російський ядерний шантаж — це усталена практика і наразі немає жодних ознак значних змін. Представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що Росія погрожує проведенням ядерних навчань, але це просто приклад безвідповідальної риторики Кремля. США не спостерігають змін у "стратегічній силовій позиції" Росії, навіть після оголошених навчань із використанням тактичної ядерної зброї.

Як повідомляв Главред, разом із Росією провести ядерні навчання вирішила і союзниця країни-агресорки - Білорусь. За словами міністра оборони Республіки Білорусь Віктора Хреніна, ці навчання передбачають відпрацювання дій з подачі боєприпасів на засоби доставки.

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