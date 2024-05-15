Удари по Україні та ЄС: генерал-розвідник розкрив сценарій ядерних навчань РФ

Будь-які спроби завдати ядерних ударів створять проблеми для самої Росії, впевнений Микола Маломуж.

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Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж прокоментував анонсовані країною-агресором РФ навчання з відпрацюванням застосування тактичної ядерної зброї.

"Я думаю, росіяни імітуватимуть застосування тактичної ядерної зброї", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт припустив, що РФ може здійснювати запуски носіїв, але без ядерної "начинки".

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"Вони можуть імітувати удари по об'єктах на території України та країн Євросоюзу. Таким чином Росія намагатиметься показати, що ядерна загроза для Заходу реальна, що росіяни готові до такого розвитку подій", - не виключає він.

Водночас співрозмовник попередив про те, що будь-які спроби завдати ядерних ударів створять проблеми для самої Росії.

"Тому демонстрація буде неядерними засобами, але з ядерними носіями. Адже якщо Путін перетне цю лінію, він вступить у конфронтацію з країнами ядерного клубу і всіма цивілізованими країнами світу", - додав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ядерні загрози РФ - головні новини за темою

Раніше в Польщі оцінили загрозу ядерного удару від Путіна. Існують стримувальні фактори, які не повинні дозволити Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю, вважає глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, раніше генерал США сказав, чи використовує РФ ядерну зброю. Окупанти не турбуються з приводу того, скільки людей вони вбивають, навіть своїх. Але для загарбників вигідно мати ядерну зброю, проте не використовувати її.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що Путін брязкає ядерною зброєю, щоб просунути інформаційні операції. "Мета" Москви - капітуляція України та роззброєння Північноатлантичного альянсу.

/ Инфографика: Главред

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